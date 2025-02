Carmelo Hayes, aprendiendo por las malas en WWE

Carmelo Hayes va camino de cumplir un año como Superestrella del elenco principal de WWE. Ha luchado principalmente en SmackDown, pero también en Raw y PLEs. Si bien había tenido experiencias en los grandes escenarios antes de dejar definitivamente NXT, no fue hasta abril de 2024, cuando comenzó esta aventura enfrentando a Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible. En su combate más reciente, se juntó a The Miz para vencer a LA Knight y R-Truth. Con «The Megastar» participó en un evento premium, Crown Jewel, donde ambos disputaron una triple amenaza con Andrade por el Campeonato de Estados Unidos. En la marca roja fueron combates no televisados.

► Aprendiendo por las malas

Casi un año en el que «Melo» ha brillado bastante y entre victorias y derrotas no ha dejado de tener presencia en los programas semanales, incluyendo también no solo combates con nombres importantes de la marca azul sino también una rivalidad aplaudida dentro de la propia compañía con «El Ídolo». Pero lejos de lo que pueda parecer no ha sido un camino fácil. Durante una reciente entrevista con Postmedia admite que se ha encontrado con una experiencia inesperada y que se veía más preparado antes de comenzarla.

«Creo que estoy orgulloso de mi crecimiento. Es una locura lo rápido que cambian las cosas en tan poco tiempo. Piensas que lo tienes todo resuelto, y luego llegas aquí, a la tierra de los tiburones, que es SmackDown y Raw, y aprendes por las malas que es un juego completamente diferente. Así que creo que lo más importante que he aprendido de esto es la evolución de cómo deben suceder las cosas para que te conviertas en quien estás destinado a ser«.

¿Cómo valoras la carrera de Carmelo Hayes hasta ahora en WWE?

