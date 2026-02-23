Carmelo Hayes se unió a la WWE en febrero de 2021 y ha tenido una gran carrera hasta el momento. Llegó a NXT y se convirtió rápidamente en el ganador del torneo «NXT Breakout», que le valió para obtener su primer Campeonato Norteamericano NXT. También lograría conquistar el extinto Campeonato de Peso Crucero NXT y eventualmente llegó a la cima de la marca convirtiéndose en Campeón NXT, siendo la única estrella en la historia en lograr esos tres campeonatos.

► Carmelo Hayes recuerda sus primeros pasos en NXT

Durante una entrevista reciente en el podcast «Beyond The Bell», el actual Campeón de los Estados Unidos WWE describió lo valioso que es tener a Shawn Michaels de su lado y cómo recibió esa notoriedad gracias a «The Heartbreak Kid». Carmelo Hayes también describió cómo fue su primera conversación profesional con Michaels, la cual tuvo en un lugar inesperado.

«Shawn fue quien se arriesgó conmigo. Nunca olvidaré la primera vez que tuvimos esas pequeñas luchas frente al Performance Center cuando recién llegué a la WWE, y todavía era un indie, ¿sabes? Y Shawn… nunca lo olvidaré, estaba sentado allí. Era la primera vez que actuamos frente a Shawn, y nunca había hablado con él. Estaba sentado allí, mirando, y supongo que le dijo a alguien: ‘Oh, tenemos un par de ganadores aquí…’. Entonces, se acercó a Hunter y le dijo: ‘Oye. Tienes que vigilar a este chico’.»

«Me puso en una lucha contra Kushida por el título de peso crucero, para mi debut… Llegué a la parte de atrás, Shawn estaba saliendo, y la verdad es que no había hablado con él en serio. Salía del baño y me choqué con él. Me dijo: «Oh, sabes, solo quería decirte que lo hiciste bien. Tienes, no sé, como sea que lo llamen… ‘Eso'». Le dije directamente: «Mira, no quiero ser uno de esos de ‘205 Live’. Quiero ser el protagonista principal aquí…», y él dijo: ‘Yo también lo veo así’.»

Tras su paso por NXT, Carmelo Hayes llegó al elenco principal y, tras un tiempo en el que estuvo enfrascado en algunas rivalidades no titulares, consiguió finalmente el oro al ganar el Campeonato de los Estados Unidos hace unas semanas luego de derrotar a Ilja Dragunov.