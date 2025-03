La ex estrella de la NBA Carmelo Anthony es un reconocido fanático de la WWE. No hace mucho, la describía tal que así: «No hay nada como la WWE. Nada. No existen experiencias así«.

► El heel turn de John Cena

Así que estuvo viendo el evento premium Elimination Chamber 2025, como demuestra en el episodio más reciente de su pódcast, 7PM in Brooklyn, hablando del heel turn de John Cena:

«No me gusta cómo cambió. Cuando Hulk Hogan cambió, me enojé. Como fan, me dolió cuando hizo eso. Entiendo que con Cena haciendo lo mismo, los fans están heridos. Él es un soldado, fue Capitán América. Se cansó de usar los jorts.»

Carmelo Anthony and John Cena in 2005. This pic is cold pic.twitter.com/1zdOvp3srM — Hoops (@HoopMixOnly) February 19, 2025

► El golpe de Travis Scott

O hablando del golpe del rapero Travis Scott al Campeón Indiscutible, Cody Rhodes, que tanta controversia creó:

«¿Por qué le dio esa bofetada así? Estaba sangrando. ¿Por qué pensó que eso era genial? WWE es tan astuta con eso. Salieron y dijeron, ‘Sí, la lucha es real.’ Eso estaba sangrando. Ese hombre no puede oír nada». Cuando el coanfitrión Kazeem Famuyide mencionó que The Rock le dijo a Travis que tenía que hacerlo lucir bien, Melo comentó, «Le dijo, ‘Haz que cuente. Pégale con todo.’ Si yo fuera Cody Rhodes, habría salido del personaje. Me habría levantado de inmediato. ‘Corten.’ El trasero de Travis Scott estaría en problemas. No le pegas a alguien tan fuerte. Primero, tienes que aprender a dar una bofetada. No se la pegas directamente. Tienes que golpearle un poco la oreja. Sabes que estaba extra emocionado.»