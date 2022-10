La luchadora de WWE Carmella sufrió un aborto espontáneo debido a un embarazo anormal. La que fuera Campeona SmackDown, cuya pareja es Corey Graves, comentarista de la misma compañía, acaba de compartir la terrible noticia en una reciente publicación en Instagram.

► Carmella sufrió un aborto espontáneo

«He ido y venido conmigo misma acerca de publicar esto porque no estoy buscando ningún tipo de simpatía, pero como hoy es el último día del mes de concientización sobre la pérdida de bebés y embarazos, quería compartir mi historia. Hoy fui tratada por un embarazo ectópico. Nunca pensé que me pasaría algo así, especialmente después de sufrir un aborto espontáneo temprano en septiembre. Nada puede prepararte para esta noticia después de obtener una prueba de embarazo positiva. Estaba cautelosamente optimista esta vez después de la pérdida temprana que ya había experimentado, pero esperaba lo mejor. Pasé 12 horas en la sala de emergencias el sábado cuando comencé a experimentar algunos dolores agudos en el lado izquierdo. Después de varias pruebas y ecografías, me dieron la devastadora noticia de que, en realidad, se trataba de un embarazo anormal.

«La razón por la que comparto todo esto es porque en el momento te sientes muy aislada. ¿Por qué nadie nunca habla de esto? Mi esposo y yo vimos el nuevo especial de comedia de Iliza la semana pasada y ella habló abiertamente sobre su aborto espontáneo. Inmediatamente me eché a llorar. Continuó explicando que deberíamos hablar más abiertamente sobre este tema para que, como mujeres, no nos culpemos y pensemos que hay algo mal con nosotras. Quiero hacer lo mismo. Yo soy parte de esta estadística y me está pasando a mí. Nuevamente, no estoy buscando simpatía, sé que eventualmente me recuperaré de todo esto mental, física y emocionalmente. Para cualquier persona que esté lidiando con CUALQUIER tipo de pérdida de embarazo, quiero que sepa que sus sentimientos y emociones son válidos, que no tiene NADA malo y que no está sola«.

Desde Súper Luchas le enviamos todos nuestro cariño a Carmella y Corey Graves