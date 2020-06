Carmella se pone peluca y revela amar las "lluvias doradas"

Aunque desde que llegó a WWE no ha dejado de usar su cabello largo, la princesa de Staten Island sorprendió a propios y extraños cuando apareció con un corte de cabello bastante alocado. Sí, un color más platinado y muchísimo más corto. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de una peluca. La luchadora pidió la opinión de los fans para ver si así se veía mejor que antes.

► Carmella se pone peluca... ¿cómo quedó?

Y la realidad es que más del 75 por ciento de las personas apostaron porque se veía genial, y el otro restante dijo: '¿Qué demonios estás haciendo?' Recordemos que Carmella lleva bastante tiempo fuera de WWE. No está lesionada, para nada, solamente que los guionistas de WWE no pueden encontrar un ángulo o una historia televisiva para ella. Así que por ahora debe quedarse en casa, guardándose del coronavirus, entrenando en el gimnasio, probándose pelucas, y tal vez mandando ideas creativas para que los escritores la tengan en cuenta.

Pero es un hecho que no solo quiere volver a luchar, sino que lo que le importa es poder tener una rivalidad. Eso sí, sabe que no todas las Superestrellas pueden aparecer al mismo tiempo, ni pueden estar en la escena titular. Por otra parte, tanto elal como su novio Corey Graves han revelado que son fans de algo bastante llamativo.

En su podcast Bare With Us, se nos contó que a Corey no le gusta nada relacionado con las heces ni con los gases. Pero sí le gusta cepillarse los dientes mientras Carmella orina. ¡Y allí fue cuando Carmella reveló sutilmente que ella ama las lluvias doradas! Habrá que decirle Paulina Rubio, la nueva chica dorada.