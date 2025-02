Carmella: «Pronto voy a contar mi versión»

A primeros de mes, Carmella compartía una nueva actualización sobre su salud actual:

«EMG. Resonancias magnéticas. Especialistas en columna. Neurólogos. Terapia física. Solo algunas de las cosas en las que he estado ocupada últimamente tratando de mejorar este pie. Nadie te prepara para las lesiones que puedes sufrir al dar a luz. Nadie habla de ello. Pero aquí estoy, viviéndolo 14 meses después.»

Embed from Getty Images

► Pronto habrá novedades

Más recientemente, confirmamos que su contrato con la WWE ha expirado. Y parece que hay más que contar al respecto ya que «The Princess of Staten Island» adelanta en un video en redes sociales que pronto va a contar su versión:

«Salieron algunas noticias la semana pasada y solo quería hacerles saber que he visto todos sus mensajes, tweets, DMs y, oh, Dios mío, ustedes son los mejores. Estoy muy agradecida por ustedes y por todo lo que han dicho sobre Carmella y mi carrera. Me siento muy bendecida, así que gracias.

Sé que hay muchas preguntas e incertidumbre sobre todo esto. Esta semana estaré en un podcast donde responderé algunas de esas preguntas y contaré mi versión, porque tengo mucho que decir sobre la situación.»

an update from carmella via instagram!🩵 pic.twitter.com/WQ1Qo7kOjB — chey⚡️ (@meloismone) February 25, 2025