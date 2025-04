Carmella: «Pretty Deadly… Estaba tan emocionada»

La ya ex Superestrella WWE (su contrato expiró en febrero) Carmella ha estado contando su versión de la que quizá sea definitivamente la recta final de su carrera en la compañía realizando comentarios verdaderamente interesantes como que se sintió completamente ignorada, que propuso ideas para regresar a la programación en otros roles o cuestionando si la falta de oportunidades se debe a que es mujer,

► Una idea emocionante

Recientemente, la ex Campeona SmackDown, ex Campeona Tag Team o ex Money in the Bank realizó una entrevista con Joseph Staszewski del New York Post y dio nuevos detalles revelando que se estuvo valorando la idea de que se juntara con Pretty Deadly:

«Yo propuse trabajar con Pretty Deadly. Me puse en contacto con ellos primero, y les encantó la idea. Todos estuvieron de acuerdo. Fuimos generando ideas, propuestas e historias. Ahí fue cuando estaba hablando con el escritor principal sobre estas ideas que teníamos. En ese momento, ellos estaban haciendo un musical. Estaban proponiendo este musical. Iba a ser un fracaso, y luego yo iba a aparecer, y estaba tan emocionada. Siento que era la mezcla perfecta de todos nuestros personajes. Me encanta trabajar con personajes. R-Truth. James Ellsworth. Cuanto más ridículo, mejor. Ellos están tan enfocados en su personaje que siento que habría funcionado muy bien.» «Todos estuvieron de acuerdo y realmente les gustó. Quién sabe, tal vez algún día en el futuro. Cuando estaba hablando con el escritor, le dijimos: ‘Tal vez seré parte del musical. Siempre he querido estar en Broadway. ¿Puedo estar en el musical?’ Él me dijo: ‘Tal vez. No sé si funcionará con el rodaje y los tiempos.’ Las ideas que estábamos creando eran una locura, pero ser parte de un musical de WWE, eso habría sido ridículo, pero Carmella habría brillado.»