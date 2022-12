Carmella no puede esperar: «Cuando vuelva a WWE…»

La última vez que los fanáticos de WWE vieron luchar a Carmella fue en un house show el 6 de agosto, cuando estuvo luchando por el Campeonato Femenil Raw. La luchadora estuvo alejada de la programación de la compañía debido a una lesión sufrida en ese mismo combate. También dio a conocer que sufrió un aborto espontáneo, por lo que estaba ausente además por su embarazo. Camino a cuatro meses después, todavía no sabemos cuando la ex Campeona SmackDown va a volver. Aunque ella arde en deseos de hacerlo.

Entendemos que si ella está deseando volver es porque está recuperada, física y mentalmente, así que entendemos que solo quedaría que WWE tenga un plan para ella. Pero no tenemos ninguna información en este sentido. Así que mientras tanto vamos a enfocarnos en las ganas que tiene la «Princesa de Staten Island» de ponerse las botas nuevamente para repartir puñetazos en el encordado. Ella misma dio a conocer que es así como se siente en una reciente publicación en redes sociales contestando la abalanza de un fanático:

I miss this so much!!

I can’t WAIT to get back in the ring again. Ugh. When I do come back, it’s over for all your faves. 😈 https://t.co/m6GUwlkR6y

— Mella Is Money 🤑 (@CarmellaWWE) December 4, 2022