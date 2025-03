Carmella cuestiona a WWE: «¿Es porque soy mujer?»

Días atrás avisaba de que iba a contar su versión, entendemos en relación a su situación con WWE, con la cual ya no tiene contrato, y Carmella cuestiona la falta de oportunidades revelando que quiso trabajar durante su embarazo.

– Otros roles

«The Princess of Staten Island», ex Campeona SmackDown, ex Campeona en Parejas o ex Miss Money in the Bank, fue entrevistada recientemente en el pódcast de Kail Lowry y comenzó apuntando que ella misma se ofreció a la compañía para realizar labores de entrevistadora o mánager pero le contestaron que lo mejor era que se quedara en casa.

– ¿Porque es mujer?

Puso como ejemplo a su esposo, Corey Graves, o a Big E, y las oportunidades que tuvieron en otros ámbitos después de tener que dejar los rings.

«¿Por qué no se me dio esa misma oportunidad? Es lo que sigo preguntándome. Tengo mucho que ofrecer. Tengo una base de fans. Represento bien a la empresa. ¿Por qué no me dieron una oportunidad en otro rol?», dijo, indicando que tal vez sea porque es mujer.

– Ignorada

También revela que, mientras estaba embarazada, habló con alguien a quien describió como «el jefe de todo» y le presentó una idea para regresar. Tras recibir comentarios positivos, fue remitida al equipo creativo y habló con ellos, obteniendo autorización médica para viajar, aunque no para luchar. Sin embargo, después de esa conversación, todo quedó en «silencio absoluto» y dijo que «fue completamente ignorada«.

– El contrato

Carmella cuenta que recibió una llamada de WWE informándole que su contrato expiraba en 12 días. En ese momento, se enteró de que solo se había pausado por siete semanas mientras estaba embarazada y luego se reactivó después del parto, algo de lo que no tenía conocimiento. No regresó a trabajar en ese momento ni se le pidió que lo hiciera, ya que no sabía que su contrato había sido reiniciado. WWE estaba al tanto de su lesión en el pie y de que le quedaba un año de contrato cuando quedó embarazada.

«Me tomó completamente por sorpresa. Me dolió. Estaba realmente molesta y decepcionada.»

La luchadora dice que siempre fue una «chica de la empresa» y que esta situación es «una forma de mie*da de terminar una carrera de 12 años con la compañía«. Asegura que nunca recibió respuestas sobre por qué ocurrió esto y que la remitieron al departamento legal. Sintió que era importante dar la entrevista y hablar sobre su situación, sin importar las posibles repercusiones. Aunque se alegra de que su esposo siga empleado, cuestiona por qué es justo que ella no tenga trabajo solo por haberse embarazado. No está segura de si asistirá a futuros eventos de WWE, pero «nunca digas nunca«.

– El porvenir

Carmella dice estar lista para un nuevo camino y se siente emocionada por lo que viene, que incluye una plataforma en línea para mujeres que han sufrido abortos espontáneos. No menciona si quiere continuar su carrera en la lucha libre, pero sí reveló que su sueño es estar en Broadway.

– Más apoyo

Para concluir, su consejo para otras mujeres en WWE que quieren tener hijos y seguir con su carrera es que «simplemente deben tener cuidado«, y agrega que se necesita más comunicación y un sistema que les permita equilibrar ambas cosas.

«Me gustaría que hubiera más apoyo tras bastidores para las mamás«.