Carmella: «Con suerte, regresaré a la WWE»

La ex campeona y ex campeona en parejas, ex Miss Money in the Bank, «The Princess Of Staten Island» Carmella etá ausente de WWE desde inicios de 2023. ¿Qué ha estado haciendo? Lo más importante, ser mamá con su esposo, el comentarista Corey Graves. También lanzando un negocio. O lidiando con problemas de salud. Todo ello sin que en ningún momento estuviera claro cuándo iba a volver a los cuadriláteros. E incluso poniéndose en duda que fuera a hacerlo.

► La salud de Carmella

A finales de 2024, la luchadora habla de su presente en un reciente Instagram Live:

«Me encanta ser mamá. Es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Dicho esto, por supuesto que extraño WWE. Por supuesto que extraño a todos. Extraño ser Carmella. Extraño actuar. Lo extraño muchísimo. Ojalá tuviera una actualización para ustedes. Para quienes no lo sepan, tengo un daño nervioso en mi pie debido al parto de Dimitri. Tengo lo que se llama pie caído (drop foot). Es un nervio detrás de la rodilla. Es horrible. Luché durante diez o doce años, nunca tuve una lesión, toco madera, y ahora estoy haciendo fisioterapia, yendo al quiropráctico, haciéndome resonancias magnéticas y haciendo todas estas cosas que nunca pensé que tendría que hacer, pero aquí estamos. Con suerte, eventualmente, los nervios tardan mucho tiempo en sanar, pero eventualmente volveré a ello«.

Asumiendo que regresará, ¿qué te gustaría que fuera lo próximo de Carmella en WWE? La verdad es que, si vuelve al cien por ciento, aún tiene mucho que ofrecer. Siempre tuvo mucho éxito y no tendría por qué ser diferente en un nuevo capítulo de su carrera. De momento, únicamente confirma el informe más reciente y reafirma que querría volver a la compañía. Solo podemos desearle lo mejor en su recuperación. Seguimos hablando de ella.