Carmella comparte una actualización sobre su salud

La ex campeona y ex campeona en parejas, ex Miss Money in the Bank, «The Princess Of Staten Island» Carmella está ausente de WWE desde inicios de 2023. A finales de 2024, la luchadora compartía:

«Me encanta ser mamá. Es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Dicho esto, por supuesto que extraño WWE. Por supuesto que extraño a todos. Extraño ser Carmella. Extraño actuar. Lo extraño muchísimo. Ojalá tuviera una actualización para ustedes. Para quienes no lo sepan, tengo un daño nervioso en mi pie debido al parto de Dimitri. Tengo lo que se llama pie caído (drop foot). Es un nervio detrás de la rodilla. Es horrible. Luché durante diez o doce años, nunca tuve una lesión, toco madera, y ahora estoy haciendo fisioterapia, yendo al quiropráctico, haciéndome resonancias magnéticas y haciendo todas estas cosas que nunca pensé que tendría que hacer, pero aquí estamos. Con suerte, eventualmente, los nervios tardan mucho tiempo en sanar, pero eventualmente volveré a ello«.

► Una actualización de Carmella

Más recientemente, mientras estamos empezando el 2025, «Mella» publica una nueva actualización en Instagram Stories:

«EMG

Resonancias magnéticas

Especialistas en columna

Neurólogos

Terapia física

Solo algunas de las cosas en las que he estado ocupada últimamente tratando de mejorar este pie.

Nadie te prepara para las lesiones que puedes sufrir al dar a luz.

Nadie habla de ello.

Pero aquí estoy, viviéndolo 14 meses después.»

Si bien estas palabras sugieren que su regreso a las doce cuerdas todavía está lejano, en cuanto a lo demás no todo parece estarle yendo tan mal como podría pensarse, a juzgar por otras publicaciones que ha estado haciendo en redes sociales. Como siempre, Súper Luchas le deseamos todo lo mejor en su recuperación y en todos los demás aspectos. Todos queremos que vuelva a la WWE pero también que su vida más allá sea lo mejor posible.

