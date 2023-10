Carmella admitió que se quedó calva por un tiempo

Desde antes de WrestleMania 39, Carmella estuvo ausente de los programas semanales, sin que se reportara una razón específica para aquello, y su lugar como compañera de Chelsea Green fue ocupado por Sonya Deville. No obstante, la ex Campeona SmackDown eventualmente reveló, junto con su esposo Corey Graves, que se iba a convertir en mamá primeriza de un niño, cumpliendo así un anhelo personal.

► Carmella habla sobre su tratamiento capilar

Cuando la vemos en pantallas, Carmella siempre se asegura de lucir lo mejor posible. Sin embargo, hay un lado que muchos no conocen y la estrella de Raw fue entrevistada recientemente en Women’s Health, donde habló sobre su rutina capilar, revelando que se quedó calva hace un par de años.

“En lo que respecta a mi rutina de cuidado del cabello, me refiero a que tu chica era calva hace unos dos años. No tenía pelo. Me refiero a que me tiren del pelo constantemente en el ring. Quiero decir que me quitarían las extensiones. Tendría calvas y el calor constante y es una locura ser una luchadora y tratar de mantener el cabello intacto. Pero diré que las vitaminas prenatales realmente me han ayudado. Y trato de no peinarme tanto como sea posible. De esa manera no tendrás que preocuparte por poner tanto calor en mi cabello y finalmente tu niña ya no será calva y eso nos encanta”.

«Mella» también confirmó que regresará al cuadrilátero después de su embarazo, aunque por el momento se está preparando para el papel más importante en su vida: el ser madre.