Carlos Silva confirma que Joe Hendry firmó con WWE

A mediados del pasado mes de noviembre, se había confirmado la noticia a través de varios medios de que Joe Hendry había firmado un contrato con WWE, sin que se conocieran mayores detalles del acuerdo, salvo el hecho de que ha aparecido regularmente en NXT.

► Joe Hendry ahora es parte de NXT

Durante una entrevista reciente en The Ariel Helwani Show, el Presidente de TNA, Carlos Silva, puso fin a varias semanas de confusión, rumores y pistas sobre la situación de Joe Hendry, confirmando que ha firmado con la WWE, sin descartar de que todavía pueda aparecer en programas de TNA, considerando el acuerdo existente entre ambas empresas.

«Joe ahora… lo verán en NXT constantemente. Y como parte de nuestra colaboración, es posible que aún vean a Joe aparecer en los shows de TNA porque eso es lo que hacemos con la WWE y NXT: compartimos luchadores».

«Estoy súper feliz por Joe y súper feliz por la WWE. Trabajamos juntos en esto. Joe es un gran talento y una gran persona.»

Silva continuó explicando cómo la decisión de Hendry encaja en el modelo de colaboración entre WWE y TNA:

“La colaboración va bien, y esperamos que TNA siga creando el talento que la WWE necesita; eso es señal de que estamos haciendo un gran trabajo desarrollando luchadores. Por eso se ven nuevas caras de TNA, ya sean Knockouts o en el roster masculino, apareciendo en NXT, formando parte de las historias y demostrando lo que pueden hacer. Todo forma parte del crecimiento de la marca, y lo aceptamos plenamente. Creo que va genial”.