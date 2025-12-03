Carlos Silva asegura que alianza entre WWE y TNA seguirá

Si bien el acuerdo entre WWE y TNA ha generado reacciones divididas, pero le ha permitido a esta última tener mayor exposición en televisión nacional. Si bien se rumoraba que WWE buscbaa comprar TNA en pos de utilizarla como arma televisiva contra AEW, lo cierto es que nada de eso ha sucedido, y más bien lo que ha ocurrido es un nuevo acuerdo televisivo para la empresa con sede en Nashville, Tennessee, quien a partir del próximo año debutará en la cadena AMC.

► WWE ha sido clave para nuevo acuerdo televisivo de TNA

El presidente de TNA, Carlos Silva, fue entrevistado recientemente en «Busted Open Radio» para hablar sobre el acuerdo televisivo con AMC y afirmó que la colaboración con WWE continuará, tras ser preguntado sobre si ambas compañías seguirían trabajando juntas. Silva declaró que TNA planea continuar su crecimiento en 2026 y que WWE seguirá siendo parte de ello.

«Absolutamente. Es fundamental para que logremos este acuerdo. Es fundamental para que ahora podamos retribuir un poco y brindar una gran plataforma a algunas de esas superestrellas».

«Queríamos que todos se enteraran de nosotros. Había emoción por parte de todos. Todos saben, todos saben lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. Así que eso es lo bueno. Lo malo ahora es que tenemos presión, tenemos que rendir y seguir creciendo.»

«Thursday Night iMPACT» debutará en AMC el 15 de enero con un evento en la zona de Dallas, Texas. Silva también confirmó que TNA realizará su PPV Genesis dos días después en la misma zona. En todo caso, el Presidente de TNA reconoce que tendrá un duro reto a partir del próximo año para lograr buenos números de audiencia, y sabe que la eventual presencia de las estrellas de la WWE son parte importante de ello.