Ian Machado Garry no cree que Leon Edwards se sienta tentado por el desafío de Carlos Prates.
Inmediatamente después de su espectacular victoria por nocaut sobre Geoff Neal en el UFC 319 el sábado, Prates (22-7 MMA, 5-1 UFC) dijo que le encantaría enfrentarse al ex campeón de peso wélter Edwards (22-5 MMA, 14-4 UFC) cuando el UFC regrese a Río de Janeiro el 11 de octubre.
«Creo que el combate coestelar en Río debería ser Carlos Prates contra Leon Edwards», dijo Prates en su entrevista posterior al combate con Joe Rogan. «Todo mi respeto por ese tipo, pero ha llegado el momento».
Sin embargo, Machado Garry (16-1 MMA, 9-1 UFC), que superó a Prates en cinco asaltos cuando se enfrentaron en abril, no cree que Edwards acepte enfrentarse a «The Nightmare» en suelo brasileño.
«No hay ninguna posibilidad de que Leon Edwards acepte pelear contra Carlos Prates en Río», dijo Machado Garry en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. «Déjame decirte algo: se lo dije a Carlos cuando lo vi en Las Vegas. (Edwards) huirá de esa pelea. Leon lleva toda su carrera diciendo que está harto de pelear contra luchadores y que siempre se enfrenta a gente que quiere derribarlo. Quiere pelear contra gente que se mantiene en pie. Carlos Prates se mantendrá en pie contigo, y ¿sabes qué? Lo rechazará».
Prates se llevó una bonificación de 50 000 dólares por la actuación de la noche por su espectacular nocaut con un codazo giratorio a Neal el sábado pasado. Otro ganador de la cartelera principal del UFC 319, Michael «Venom» Page (24-3 MMA, 3-1 UFC), también expresó su interés en enfrentarse a Prates en Río.
« No me vas a golpear con ese codazo giratorio, te lo digo ahora mismo», declaró Page a los periodistas en la rueda de prensa posterior al combate del sábado. «Pero sí, al 100 %, sería un gran combate. Son ese tipo de combates los que quiero, ese tipo de combates los que estoy pidiendo. Si él está de acuerdo, yo estaré encantado de levantar la mano y me encantaría ir a Brasil».