Carlos Prates quiere a Khaos Williams como próximo rival

Carlos Prates quiere facilitar el trabajo de los programadores, por lo que tiene una sugerencia para su próxima salida.

Tras una impresionante victoria por KO en UFC 305 , Prates (20-6 MMA, 3-0 UFC) ha puesto la mira en Khaos Williams para un enfrentamiento de peso welter antes de fin de año. El atacante brasileño cree que este enfrentamiento se presta para un espectáculo y tal vez incluso para un premio a la Actuación de la Noche.

“Creo que es un buen oponente, un buen golpeador. Y para ser honesto, casi compro mi propia casa en Brasil, así que si no recibo el bono hoy, seguro que si peleo con él, tal vez en diciembre, recibiré los bonos. No tengo nada en contra de él, nada personal en contra de él, solo negocios, y es lo que es”.

Williams emitió una respuesta al llamado en X, y parecía que estaba de acuerdo con la idea.

Prates terminó recibiendo un bono de $50,000 por Actuación de la Noche por su brutal nocaut a Li Jingliang . Aunque se convirtió en el primer hombre en noquear a Jingliang (19-9 MMA, 11-7 UFC), Prates duda en decir que fue su mejor actuación en su carrera.

“He tenido actuaciones realmente buenas antes. Creo que la última pelea fue una actuación realmente buena. No lo sé, pero me gusta mucho esta porque fue un oponente realmente bueno. Es un oponente muy duro y un buen golpeador, así que sí, estoy contento, pero no sé si esta fue la mejor actuación de mi carrera”.