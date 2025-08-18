Carlos Prates pide a Leon Edwards para pelear en UFC Rio

Carlos Partes sólo quiere jugar en su tierra natal; todo lo demás es un extra. Tras su devastadora victoria por nocaut en UFC 319, Prates (22-7 MMA, 5-1 UFC) tomó el micrófono, señaló al CEO de UFC, Dana White, y pidió una pelea en el evento UFC Fight Night del 11 de octubre, programado para Río de Janeiro.

Afortunadamente para Prates, recibió inmediatamente la aprobación y la noticia de un bono de 50,000 por Actuación de la Noche.

Sin embargo, Prates no había terminado. Retó a un excampeón de peso wélter de la UFC antes de salir de la jaula.

«Creo que la pelea coestelar en Río debería ser Carlos Prates contra Leon Edwards. Todo mi respeto para él, pero el momento es ahora».

Mientras tanto, la estrella de la UFC, Michael Page, habló con los medios tras bambalinas tras su victoria por decisión sobre Jared Cannonier. Le preguntaron sobre la posibilidad de pelear con Prates, y él se mostró totalmente dispuesto. A Prates le gusta el enfrentamiento, pero prefiere enfrentarse a un excampeón de la UFC para su regreso.

«Cualquiera que entre a la jaula, excepto Río, el 11 de octubre, allí estaré. La primera opción, por supuesto, es León. Estoy aquí para pelear con los mejores del mundo y demostrar que soy el mejor del mundo, así que cualquiera que entre a la jaula, allí estaré».

Si la promoción sigue el camino de Page, a Prates no le molestaría. Le gusta la pelea y dijo que «Venom» era alguien a quien había estado siguiendo durante algún tiempo.

«Va a ser buena. Va a ser una pelea interesante. Me inspiró durante mucho tiempo, así que si la UFC me lo da, me parece bien: Peleemos«.