Carlos Prates apunta a pelear contra Jack Della Maddalena en UFC 312

Carlos Prates quiere impulsar su meteórico ascenso en la UFC con un enemigo de primer nivel en el primer trimestre de 2025.

Prates, que ahora tiene un récord de 3-0 en la UFC y tres nocauts que le han valido bonificaciones este año, encabezará el UFC Vegas 100 este sábado contra el veterano de peso welter Neil Magny, que ha peleado 33 veces en el octágono, en el UFC APEX, y ya tiene un objetivo en mente para su próxima pelea. Anteriormente vinculado a una pelea con Randy Brown, planea buscar un nombre más importante en su lugar.

“Creo que tendré una gran ventaja con una victoria sobre Neil Magny. Estaré clasificado y ya no tiene sentido pelear con Randy Brown. Una vez se me escapó, no tiene sentido perseguirlo, aunque creo que es mucho más fácil que Neil Magny. Estaba mirando el ranking y quiero pelear en Australia en febrero. Tal vez llame a Jack Della Maddalena ”.

El regreso de UFC a Sydney está programado para el 8 de febrero y se espera que esté en la cartelera después de ganar siete peleas consecutivas en el octágono, la más reciente fue una victoria por nocaut en el tercer asalto sobre Gilbert Burns . Prates terminó con Li Jingliang en agosto pasado.

“No sé si la UFC haría esta pelea debido a los rankings, pero esa es la pelea que quiero en este momento. Y tampoco sé si él aceptaría esta pelea ya que estoy clasificado más abajo que él, pero esa pelea me haría feliz y creo que tiene sentido. ¡Vamos! Si no preguntas, no obtienes”.

Maddalena ha ganado cinco de sus siete peleas en UFC por detención y Prates confía en que podría ser el primero en acabar con el destacado australiano dentro del octágono.

“Nos destrozaríamos el uno al otro. Es un tipo resistente y difícil de noquear, así que creo que serían tres rounds de guerra. Creo que lo vencería, pero sería difícil. Sería increíble”.