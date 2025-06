Carlito: «¿Triple H? Creo que le gusto, pero…»

Carlito ya es agente libre de la lucha libre después de que WWE no le renovara el contrato. El veterano deja atrás la que quizá sea su última etapa en la empresa después de haber protagonizado algunos momentos realmente notables, empezando por su participación en la facción The Judgment Day, donde aportaba un toque de comedia que siempre hacía las delicias de los fanáticos.

Justamente de ese rol en el grupo con Finn Bálor, Dominik Mysterio o Liv Morgan estuvo hablando recientemente en Busted Open Radio. Un rol muy distinto del que trajo originalmente de regreso a «The Caribbean Bad Apple» ya que en un primer momento se unió a la LWO. Pero que probablemente será mucho más recordado que aquel.

«Yo orquesté todo eso. Algunas personas se quejaban diciendo: ‘Lo están poniendo como un idiota’, pero todas esas ideas fueron mías. Literalmente tomé el ‘creativamente no tenemos nada para ti’ y lo convertí en algo. Entré con la mentalidad de no quejarme. Soy uno de los veteranos, sé que no voy a ser prioridad ni me van a dar un gran empuje, y Hunter [Triple H] no es fan de Carlito. Creo que, personalmente, le caigo bien, pero nunca fue muy fan del personaje.

Lo que hice fue pensar: ‘Estoy en Judgment Day, que es el grupo más caliente ahora mismo, ¿cómo puedo quedarme aquí? Boom. Esto es lo que le falta.’ Los guionistas fueron geniales, me dieron mucha libertad. Venían a mí y me decían: ‘Tenemos este segmento en backstage, no tenemos nada concreto para ti, pero esperábamos que lo «carlitizaras»,’ eso era lo que decían. Yo buscaba la manera de aportar algo. Y a partir de ahí despegó, y cada semana era genial. Me dieron total libertad para hacer lo que quisiera«.