Carlito se declara agente libre tras salir de WWE

Hace un par de semanas, Carlito anunció su salida de la WWE, aunque aprovechó para bromear un poco sobre esta situción, señalando que su contrato no sería renovado. Esto, cuando formaba parte de The Judgment Day y no fuera removido de la historia televisiva en curso de manera apropiada.

► Contrato de Carlito con WWE ya expiró

Ahora que su contrato con WWE oficialmente expiró, Carlito está oficialmente de vuelta en el mercado como agente libre, y el ex miembro de The Judgment Day reveló en su cuenta de Instagram que ahora está disponible y que es libre de firmar donde quiera y está listo para lo que venga.

«¡De vuelta al negocio! #totalmentedisponible #sincontrato #libre #listo #ahoralo siento»

La reciente etapa de Carlito en la WWE comenzó en el 2023 tras un sorpresivo regreso en Backlash: Puerto Rico, que generó una gran reacción del público. La WWE aprovechó el momento dándole un contrato a dos años y lo unió a LWO junto a Rey Mysterio, aunque poco después los traicionó hasta que se unió a The Judgment Day, donde pasaría la mayor parte del tiempo en segmentos tras bastidores y en ringside ayudando a sus compañeros durante los combates.

Esto marca el final de su segunda etapa en la WWE, donde tuvo poca relevancia, a diferencia de su etapa anterior, que comenzó en el 2004, donde pudo causar un impacto inmediato al derrotar a John Cena por el Campeonato de los Estados Unidos en su debut, y también conseguiría después el Campeonato Intercontinental y el Campeonato de Parejas junto con su hermano Primo.

Ahora que Carlito es nuevamente un agente libre. ¿Dónde lo veremos luchar?