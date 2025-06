Carlito revela que WWE no renovará su contrato

R-Truth, anunció este domingo su salida de la WWE a través de una emotiva publicación en redes sociales, y las reacciones no se hicieron esperar, ya que compañeros, colegas y fanáticos en general le mostraron todo su aprecio y su apoyo ante esta situación, que al día de hoy nadie comprende, pero que no sería la única noticia triste de este domingo 1 de junio de 2025.

► Contrato de Carlito vence en dos semanas

Momentos después de que la noticia de R-Truth se hiciera tendencia, Carlito también recurrió a sus redes sociales confirmando también el rumor de que a él tampoco le van a renovar su contrato. Con algo de broma durante su publicación, el miembro de The Judgment Day mencionó que solo le quedan dos semanas hasta que expire su acuerdo actual con WWE, confirmando así su eventual salida.

«Mi contrato vence en dos semanas. No lo renovarán. Además, la WWE me exige que devuelva el dinero que me pagaron por, aparentemente, «robarle dinero» a la empresa. Mis abogados lo han investigado y, tras revisar mis grabaciones en Netflix durante los últimos meses, me han sugerido que les devuelva el dinero.

Bromas aparte, gracias WWE y especialmente al universo WWE. ¡Los quiero mucho! PD: Reapareceré de nuevo en otros 13 años. ¡Dios me los bendiga!»

Carlito no ha luchado mucho últimamente, pero ha tenido apariciones regulares en televisión, en segmentos dentro de la casa club de The Judgment Day, aunque también ha aparecido en la labor de sacrificio para sus compañeros, cuando estos están luchando. Habrá que ver cómo hará WWE para sacar al personaje de las pantallas, pero ciertamente será extrañado por sus compañeros y fanáticos.