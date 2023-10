Carlito revela cuál de sus Backstabber le dolió más

Siempre depende del bagaje de cada uno como fanático de la lucha libre profeisonal así como los gustos personales pero, hablando desde el punto de vista de un servidor, el Backstabber es famoso como el remate de Carlito. No obstante, en realidad, fue popularizado por el luchador independiente Chi Chi Cruz bajo el nombre de Cruz Control. Y existen muchas versiones, desde la de Mercedes Moné antes de aplicar su llave de rendición, que es como la del comemanzanas, hasta las de Roderick Strong o Tommaso Ciampa.

Carlito is back in WWE #WWEFastlane pic.twitter.com/q4kHtiDPcl — WCW ECW WWE (@otdz_t) October 8, 2023

► El Backstabber más doloroso

Claramente, como con todos los movimientos, quien más sufre el dolor consecuente de recibirlo son los oponentes del veterano luchador recientemente regresado a WWE. No obstante, él no se escapa de su cuota de daño. Puede que en ocasiones pasemos esto por alto pero ahí tenemos el ejemplo de Randy Orton, que está luchando para no tener que retirarse debido a una grave lesión en la espalda causada, entre otras cosas, por tantos años aplicando su todavía más famoso RKO.

De ello estuvo hablando recientemente Carlito en Cheap Heat, señalando el Backstabber que más le dolió:

«Solía hacerlo como un movimiento, y Cena fue quien dijo, ‘Ese es un movimiento genial, debes hacerlo como un movimiento final.’ Yo dije, ‘Ah, no sé, hombre, no quiero hacer eso todas las noches’, es doloroso para ambos. Estoy soportando el peso de esa persona sobre mí. Cuando golpeamos la lona, están cayendo sobre mí y algunos de ellos son tipos grandes, lo que puede ejercer mucha presión en la espalda.»

«Ese que le hice a Jericho desde la escalera, fue el peor que he hecho. No creo que vuelva a hacerlo. Imagina simplemente caer desde una escalera con Jericho encima de mí, brutal.»

Money in The Bank Match à Wrestlemania 24 ! 🔥 CM Punk, Shelton Benjamin, Chris Jericho, Carlito, MVP, Mr Kennedy et John Morrison, du très beau monde 😌 Il y a des gens qui préfèrent que ce match soit exclusivement à Wrestlemania, ou comme maintenant, en faire un PPV ? pic.twitter.com/SQB7hvQyJV — 𝗟𝗲 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝘂 𝗖𝗮𝘁𝗰𝗵 (@LeTempleDuCatch) January 21, 2023