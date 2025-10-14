Carlito ganó su primer título de la escena europea en GWF Blockbuster 2025

Cierto que para construir una identidad propia y establecer un producto futurible esa praxis de dar prioridad a talentos foráneos resulta a la larga contraproducente. Pero, ¿quién se resistiría a programar a un talento de la fama de Carlito y tenerlo como campeón? German Wrestling Federation no se ha resistido.

Este pasado día 12, en el estelar del evento Blockbuster, Carlito, como ya informamos aquí, se midió a Fast Time Moodo con el Campeonato de Berlín sobre la mesa. Y llevado en volandas por el público, que quería ver a Moodo morder el polvo, Carlito se sobrepuso a un low blow mientras el árbitro estaba en brazos de Morfeo tras recibir un golpe fortuito, y valiéndose de su célebre escupitajo manzanero y su Backstabber, puso de espaldas planas al alemán para la cuenta de tres y para jolgorio del respetable. Ahora, Carlito también es berlinés. 

Así, el «Caribean Cool» conquistó su primer campeonato de una promotora europea en más de 25 años de trayectoria y puso fin a un breve reinado de Moodo, quien se hizo con la correa en Battlefield el pasado mes. Algunos criticarán tal decisión creativa, pues se ha producido durante un importante impulso a Moodo, pero este, precisamente ahora, puede fijar su mira sobre el título máximo de GWF, que porta Axel Tischer

► Resultados GWF Blockbuster 2025

Seguidamente, todo lo que dio de sí GWF Blockbuster 2025, celebrado desde el Festsaal Kreuzberg en Berlín. 

  • LUCHA A CUATRO BANDAS: Ahura derrotó a Tim Stübing, Pahlevan Nima y Joshua Amaru
  • Bittersweet Josh derrotó a Pascal Spalter
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL GWF, LUCHA A CUATRO BANDAS: Jane Nero (c) derrotó a Stephanie Maze, Iva Kolasky y Sultan Suzu para retener el título
  • Metehan y Toni Harting derrotaron a Axel Tischer y Rambo
  • GWF anunció a Mustafa Ali para su siguiente cita, la más importante del año, Legacy (2 de noviembre). Parece que su rival allí será Peter Tihanyi
  • CAMPEONATO DE PAREJAS GWF: Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) (c) derrotaron a Blutsbrüder (Erkan Sulcani y Evil Jared) y Gulyas Bros (Atilla Gulya y Vilmos Gulyas) para retener el título. Mambo y Attila hicieron la cuenta de tres al mismo tiempo sobre Sulcani y Jared, respectivamente, y el árbitro dio por ganadores a ambos equipos, aunque los campeones conservaron sus cinturones. 
  • Aytac Bahar derrotó a Owadasan
  • CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Carlito derrotó a Fast Time Moodo (c) para ganar el título

 

