Carlito: «Disfruto mas la era de Triple H»

La era de Triple H en la WWE ha sido considerada un éxito rotundo desde que asumió la dirección creativa de la empresa en el verano de 2022 con la salida de Vince McMahon. No son solo los fanáticos los que disfrutan del producto en estos días, sino que varios miembros del elenco que han trabajado tanto para Paul «Triple H» Levesque como para Vince McMahon dicen que disfrutan más del trabajo ahora que cuando McMahon estaba a cargo, y para muestra un ejemplo: durante las últimas horas AJ Styles salió en defensa de Road Dogg y su reciente nominación como escritor en jefe de SmackDown, cuando dijo que en su etapa anterior (2017) no era él quien tomaba las decisiones (sino que era Vince McMahon), sugiriendo que las cosas ahora serían distintas.

► Carlito disfruta la era de Triple h

Carlito fue entrevistado durante una edición reciente del podcast Insight, y mencionó sin mayores rodeos de que prefiere el manejo de la empresa hoy que en el pasado, cuando estaba bajo el mando de Vince McMahon, etapa que él también la vivió.

«No quiero sonar como un adulador. Si dices algo malo cuando no estás en la empresa, eres amargado, si dices algo bueno, eres un adulador, pero disfruto la era de Triple H 20 veces más«.

«Está haciendo el movimiento juvenil, que no era… no tenían eso en el pasado. Realmente no me ayuda ahora, pero aprecio que así es como va el negocio… solo que detrás del escenario es diferente. Quiero decir, todos los acosadores se han ido. No fui acosado, todavía era ese tipo de mentalidad, y gran parte de la toxicidad se ha ido, ¿sabes a qué me refiero? Detrás del escenario es como… es aburrido, pero es un buen aburrimiento».

Carlito concluyó diciendo que recientemente estuvo hablando con R-Truth y Lilian García, quienes estuvieron de acuerdo en el hecho de que el ambiente detrás del escenario en la WWE no es tan animado como solía ser, pero que veían eso como algo bueno.