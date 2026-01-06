Carlito defenderá título en el primer show del 2026 de GWF

Quién nos iba a decir que en 2026, Carlito sería uno de los principales monarcas de la lucha libre alemana. El «Caribean Cool» regresó de triunfante manera a GWF este pasado verano, pues en su primera oportunidad por el Campeonato de Berlín se hizo con este oro, suponiendo igualmente su primera conquista adscrita al viejo continente.

Y casi tres meses después de aquel logro, Carlito debe estrenarse como campeón, cuando el próximo domingo 11 de enero GWF celebre nueva entrega de su evento Strike First, Strike Hard, desde el Festsaal Kreuzberg de Berlín, primero en su calendario de 2026.

Con una defensa inicial de peso, cabe decir, pues Carlito tendrá enfrente a Ahura, el luchador más pujante de todo el panorama germano, quien se ganó su tentativa al vencer a Toni Harting en Final Countdown, último show hasta ahora de GWF. Duelo inédito, el choque de personalidades lo hará muy interesante, amén de lo incierto de su resultado. Considerando la popularidad del puertorriqueño, cabe pensar en su victoria, pero como dije, Ahura es hoy una de las figuras con mayor «momentum» no sólo bajo los focos de GWF, sino también bajo los de wXw, su otro escenario principal de trabajo. Asimismo, Ahura ya sabe lo que es portar el Campeonato de Berlín, allá por la segunda mitad de 2024.

► Cartel GWF Strike First, Strike Hard

Seguidamente, todo lo anunciado por el momento para GWF Strike First, Strike Hard, cita que podrá verse en directo, y gratis, a través del canal de YouTube de la empresa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por German Wrestling Federation (@wearegwf)