Carlito, cabeza de cartel del próximo show de GWF

Sorpresa total la que se llevaron los seguidores de German Wrestling Federation (GWF) durante el más reciente show de esta promotora, Battlefield, celebrado el pasado mes. Nadie contaba con que Carlito compitiera en el combate que daba nombre a la cita.

El «Caribean Cool» hizo así su regreso a GWF, y aunque no salió vencedor del encuentro, logró eliminar a cuatro luchadores. Entre ellos, Fast Time Moodo, principal favorito para llevarse la victoria, ganándose de inmediato la inquina del alemán, quien a continuación se las ingenió para eliminar al ex-WWE desde fuera del ring. Ya ambos eliminados, Carlito y Moodo se marcharon entre golpes camino a «backstage».

Unas hostialidades desatadas que podrán resolverse oficialmente este domingo 12 de octubre, como principal punto promocionado de Blockbuster 2025, la siguiente cita de GWF, a celebrarse desde el Festsaal Kreuzberg en Berlín (Alemania). Pero además, Carlito tendrá la oportunidad de conquistar su primer oro de la escena europea, pues el duelo será por el Campeonato de Berlín GWF que ostenta Moodo. No obstante, el «Rotten Asshole» deberá defenderlo 48 horas antes contra Robbie X en la parada que la promotora tiene programada en Hannover.

► Cartel de GWF Blockbuster 2025

Seguidamente, todo lo anunciado hasta ahora para GWF Blockbuster 2025.

CAMPEONATO DE BERLÍN GWF: Fast Time Moodo (c) vs. Carlito

Axel Tischer y Rambo vs. Metehan y Toni Harting

Pascal Spalter vs. Bittersweet Josh

Iva Kolasky competirá