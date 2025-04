Carlito abraza su rol actual como referente en WWE

Carlito debe de estar contento porque John Cena sea el nuevo Campeón Indiscutible de WWE ya que antes de WrestleMania 41 decía que todos querían que venciera a Cody Rhodes.

En la misma entrevista, «The Caribbean Bad Apple» también se mostraba feliz de su posición actual en la compañía:

«Sí, los chicos ahora me llaman un veterano respetado. Es un rol que he aceptado. Ya tuve mi momento, pasé un buen tiempo, tuve mi juventud, fue grandioso… y ahora es tiempo de seguir adelante. No puedes aferrarte a esos días viejos para siempre. Lo he aceptado con gusto. Mi cuerpo también me ha hecho saber, lo acepte o no, que ya está pasando.»