La ex campeona de peso paja femenil de UFC Carla Esparza admitió que está interesada en pelear contra la actual campeona Weili Zhang

Carla Esparza viene de cuatro victorias consecutivas sobre Marina Rodríguez, Michelle Waterson, Alexa Grasso y Virna Jandiroba. Ella tiene un récord de 8-4 en la UFC y es una ex ganadora de The Ultimate Fighter y fue la primera campeona de peso paja femenil de la UFC. Pero desde que perdió su cinturón ante Joanna Jedrzejczyk en 2015, Esparza esencialmente ha actuado como guardiana en las 115 libras . Después de obtener cuatro victorias consecutivas, "The Cookie Monster" ahora quiere que eso cambie.

Carla Esparza quiere oportunidad titular contra Weili Zhang

Hablando con Mike Heck de MMAFighting.com , Esparza dijo que ya no está interesada en interpretar el papel de portera. En cambio, quiere una oportunidad contra Weili Zhang y cree que es un buen momento podría jugar un papel en su deslizamiento y obtener la próxima oportunidad por el título en 115 libras.

“Así es como se empieza a sentir. Siento que soy una especie de guardián para los jóvenes y los recién llegados. Estoy cansada de ser ese guardián. Siento que estoy lista para otra oportunidad por el título. Siento que soy la próxima pelea que tiene sentido. Hay muchas personas que están afuera ahora mismo, o que vienen de derrotas y, para mí, me han derribado y me he estado arrastrando para volver a recibir esa oportunidad”. “Diría que estoy lista para esa pelea con Weili Zhang y con todo lo que sucede en el mundo, sería como si las estrellas se alinearan. Se resolvió de esta manera y todo está alineado con Rose Namajunas afuera, Tatiana Suárez tiene una lesión en el cuello, Nina Ansaroff está embarazada y están sucediendo muchas cosas en esta división en este momento. Estoy obteniendo cuatro victorias consecutivas contra una competencia dura y creo que las estrellas se están alineando para esta oportunidad. Mis manos están abiertas".

Como dijo Esparza, el hecho de que las principales contendientes se ubicaron por encima de ella con Namajunas, Suárez y Ansaroff estando fuera. La única otra pelea que podría tener sentido para Zhang sería una revancha contra Joanna Jedrzejczyk, pero dado que el UFC acaba de hacer esa pelea y Zhang ganó, no parece probable que Jedrzejczyk obtenga la próxima oportunidad por el título. Por lo tanto, existe una posibilidad muy real de que Esparza pueda intervenir y pelear contra Zhang, particularmente si el UFC espera que su campeona china pelee nuevamente en los próximos meses. Esparza puede ser la opción más lógica.

Esparza ha logrado un regreso extraordinario con esas cuatro victorias consecutivas que podrían impulsarla a recibir la próxima oportunidad titular contra Zhang.

Aunque Weili Zhang viene de una victoria contundente sobre Joanna Jedrzejczyk. Contienda que es candidata a pelea del año ambas peleadoras se fueron a la guerra durante cinco rounds, batalla de la que Zhang salió victoriosa y retuvo el campeonato de peso paja.

Rose Namajunas ha regresado a la acción y recientemente obtuvo una victoria sobre Jessica Andrade. Así que también podría estar en la mezcla para recibir una oportunidad titular sin UFC lo considera oportuno.