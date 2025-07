Capturar el momento: La misión de Roman Reigns

Roman Reigns ha regresado con todo a la WWE y (junto a Jey Uso) tiene en su punto de mira a Bron Breakker y Bronson Reed mientras mira a SummerSlam 2025.

«Estaba sentado en el jet anoche, y no paraba de repasar todo en mi cabeza. Seguía escuchando esas palabritas chillonas que salieron de la boca de Bron Breakker, hablando sin parar sobre un montón de cosas que claramente no entiende, ¿sabes? Y me dije a mí mismo: ‘Podemos seguir con esto. Podemos pelearnos todas las semanas si quieren’, pero estos chicos piensan que son el futuro.

Y la única forma de convertirte realmente en quien estás destinado a ser… es capturando el momento.

Y eso no se hace solo los lunes, ¡no! Tienes que hacerlo en los grandes eventos premium, tienes que hacerlo en SummerSlam, en Royal Rumble, en WrestleMania. Así es como yo hice mi carrera. Así es como me he ganado la vida.

Ahora, mira, ninguno de nosotros está en combates titulares. Realmente no tenemos mucho en juego. Así que… voy a extender la oferta: si Main Event Jey Uso, ‘El Yeetman’ en persona, confiara en mí una vez más…

Me encantó lo de anoche. Me encantó estar hombro a hombro enfrentándonos a quien sea. Me encanta hacer eso con mi familia.

Y ahora, si él confía en mí y acepta este reto conmigo, diría que vayamos contra los Bron-Brons (Bron Breakker y Bronson Reed) en SummerSlam… con el idiota ese en su esquina.

Que se lo queden. Nosotros ya no los necesitamos.»