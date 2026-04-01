Capitán Suicida conquista el Campeonato Nacional Welter en la Arena México

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Capitán Suicida firmó la victoria más importante de su carrera al coronarse como nuevo Campeón Nacional de Peso Welter, durante el evento de martes de la Arena México.

En una función marcada por cuatro luchas titulares, el joven gladiador se impuso a Magia Blanca en un combate que combinó técnica y castigo estratégico, cambiando el rumbo de la noche.

El lagunero Magia Blanca llegaba como monarca sólido y con argumentos para retener, pero Capitán Suicida apostó con sus estilo espectacular y ataques fuertes. A lo largo del combate, enfocó su ofensiva en las extremidades superiores del campeón, debilitándolo progresivamente hasta llevarlo al límite.

La estrategia rindió frutos cuando logró someterlo, obligándolo a rendirse y poniendo fin a su reinado. Con este resultado, Capitán Suicida no solo suma un campeonato a su trayectoria, sino que se posiciona como una de las figuras emergentes más llamativas del CMLL.

► Los otros campeonatos que se mantuvieron

A pesar del cambio titular en el peso welter nacional, el resto de los campeones lograron salir airosos de sus respectivas defensas, manteniendo sus cinturones en una noche de alta exigencia.

  • Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio:
    Flip Gordon derrotó a Volador Jr. para retener el título.
  • Campeonato Mundial Histórico de Peso Welter:
    Máscara Dorada venció a Yutani y conservó su campeonato.
  • Campeonato Mundial Histórico de Peso Semicompleto:
    Averno superó a Atlantis Jr. y se mantuvo como monarca.
LA LUCHA SIGUE...
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Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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