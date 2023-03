CAP Dreamland USA | Resultados e imágenes

Create A Pro Wrestling es una de las compañías/academias de la lucha libre profesional más reconocidas de Estados Unidos. De ella salieron luchadores que en la actualidad están en lo más alto de la industria como MJF, Campeón Mundial de Peso Completo AEW, Max Caster, ex Campeón Mundial de Parejas AEW, o compañeros suyos como Mark Sterling o Kris Statlander.

Hoy nos acercamos a ella para conocer los resultados e imágenes de su evento más reciente, CAP Dreamland USA, que fue celebrado el pasado 19 de marzo en la arena Knights Of Columbus en Lynbrook, Nueva York, villa situada a tan solo 10 millas (16 kilómetros) de donde se encuentra su sede en la neoyorquina Hicksville. El show se emitió en Twitch.tv/MajorPodNetwork.

> CAP Dreamland USA

Primero, como de costumbre, vamos con los resultados de los combates:

Aaron Rouke venció a The Sweeper

Adrenaline Express (VSK y Eric James) vencieron a Even Stevens (Stephen Azure y Steve Somerset)

B3CCA venció a Paris Van Dale

Brian Myers venció a JGeroge

CAP TV Championship : Bobby Orlando (c) venció a Dante Drago y Jack Tomlinson

Tommy Dreamer y Midlife Express (Kevin Tibbs y CPA) vencieron a Liam Davis y Birds of the Sun (Leo Sparrow y GKM)

Mayhem Medal : Kip Stevens (c) venció a Pat Fitzpatrick, Jay Klang, Nick Robles y Sebastian Amor

Gabby Forza y Zuleyka vencieron a Sazzy Boatright y Nat Castle

Lucha 2 de 3 caídas : TJ Crawford vs. Bronson terminó en empate. La tercera caída fue un doble conteo de fuera.

CAP Interim Championship: Vargas (c) venció a Phil Cardigan

Y a continuación vemos algunas imágenes del show:

Eric James is here to serenade the Create A Pro fans at #DreamlandUSA pic.twitter.com/eNKz7QYSiq — Create A Pro NY (@CreateAPro) March 19, 2023

Great way to kick off @CreateAPro #DreamlandUSA!!! A victory for the #Dimepiece!!! Remame the show right now to Dimepiece USA lol pic.twitter.com/4TmyCq9jdI — Zachory Léveillée (@APlusZach434) March 19, 2023

With an assist from the Myers Family @Myers_Wrestling picks up the win over @JGeorgeTheMovie!!! #DreamlandUSA pic.twitter.com/ipjyAvwCgp — Create A Pro NY (@CreateAPro) March 19, 2023

The Goatest .. Bobby Orlando 🐐Create A Pro #DreamlandUSA pic.twitter.com/Lv0ZdQRrtP — SuperPlex Stadium (@SuperPlexStad) March 20, 2023

Aaron Rourke vs. The Sweeper .. Create A Pro #DreamlandUSA pic.twitter.com/esioX4wuPK — SuperPlex Stadium (@SuperPlexStad) March 20, 2023

Adrenaline Express .. Eric James & VSK .. Create A Pro #DreamlandUSA pic.twitter.com/mtS9H0q2GC — SuperPlex Stadium (@SuperPlexStad) March 20, 2023

