Caos total en SmackDown rumbo a Royal Rumble

SmackDown se convirtió en un total caos como preámbulo de Royal Rumble, donde varios de los protagonistas dejaron claras sus intensiones.

El episodio arrancó con declaraciones de aspirantes al Royal Rumble, pero la situación escaló rápidamente cuando The Vision confrontó a Randy Orton, Jey Uso, Cody Rhodes y Sami Zayn, dando paso a una lucha por equipos de ocho hombres.

Durante el combate, The Vision castigó de forma constante a Rhodes, aislándolo durante largos lapsos con relevos rápidos y ofensivas combinadas de Austin Theory, Logan Paul, Bron Breakker y Bronson Reed. El relevo de Orton cambió el ritmo, desatando el caos total dentro y fuera del ring.

Los ocho luchadores comenzaron a sacar sus mejores movimientos y por un momento fueron sacando uno a uno del ring, mostrando lo que sería un «ensayo» de lo que vendrá en Royal Rumble.

► Momentos claves

Cuando el combate parecía inclinarse hacia un cierre claro, la intervención de Drew McIntyre sobre Zayn provocó la descalificación, dejando el resultado inconcluso y el ring completamente fuera de control. Aunque Jacob Fatu apareció de la nada para golpear al Campeón.

Sin embargo, el caos continuó con Sami golpeando a Drew y al mismo Zayn encarándose con ataques posteriores y una impactante lanza de Bron Breakker sobre Rhodes y Zayn.

► ¿Qué pasará ahora?

Esto solo es parte de lo que se vivirá en Royal Rumble, con The Vision entero enfocado en llevarse el combate; mientras que Drew McIntyre buscará defender su título ante Sami Zayn.