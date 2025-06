¿Canelo Álvarez a WWE? Esto dice el boxeador

En plena gira promocional de su próximo combate ante Terence Crawford, Saúl “Canelo” Álvarez dejó entrever una posibilidad que sorprendió a propios y extraños: una incursión en el universo de la lucha libre profesional con la WWE.

Durante una conferencia de prensa realizada este fin de semana, el pugilista tapatío no descartó subirse algún día al cuadrilátero de la lucha libre. Al ser cuestionado al respecto, Canelo respondió en inglés con una sonrisa enigmática: “Estamos hablando de eso, tal vez. Tal vez me vean en WWE en algún momento”.

La declaración cobra fuerza si se considera que su combate del 13 de septiembre en Las Vegas —donde defenderá sus títulos supermedianos frente a Crawford— está siendo promovido por Dana White, presidente de UFC. Tanto UFC como WWE pertenecen al conglomerado TKO, lo que abre la puerta a una eventual colaboración.

A sus 34 años y con una carrera boxística prácticamente consagrada, Álvarez podría estar explorando opciones de cara al cierre de su etapa como profesional del boxeo. Y la WWE, famosa por incorporar celebridades del deporte y el espectáculo, sería una plataforma atractiva tanto mediática como económicamente.

Get ready for The Fight of the Century! 🥊

Canelo Alvarez vs. Terence Crawford for the undisputed & Ring Magazine super middleweight championship live in Las Vegas, presented by Riyadh Season and Sela 🔥

🗓️ Sept. 13

🌍 Streaming worldwide on Netflix in partnership with Riyadh… pic.twitter.com/5fAm3xWEFc

— Ring Magazine (@ringmagazine) June 10, 2025