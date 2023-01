Candice Michelle presiona para volver a la WWE

La ex luchadora de la WWE Candice Michelle no pierde las ganas de volver y luchar en Royal Rumble.

“Recibo esta pregunta todo el tiempo. Estoy tan dispuesta a hacerlo. Incluso un año, promocionaron que iba a estar allí y la gente decía: ‘¿Por qué no apareciste?’ Yo estaba como: ‘La verdad es que nunca me llamaron’. Tienen cierta cantidad de personas que deben tener, cierta apariencia, grupo y todas esas cosas. Simplemente no he hecho la lista todavía. Así que espero porqueque este año es en Texas. Vivo en Texas. Es un buen año para volver, solo digo. Estoy lista. Espero que suceda, pero veremos qué hacen“.

► Candice Michelle quiere volver a la WWE

Las palabras que leemos arriba las pronunciaba hace poco más de una semana Candice Michelle. La ex luchadora tiene interés en volver a la WWE para participar en Royal Rumble. Que sepamos, no lo hará. No obstante, ella presiona para que así sea. Sino este año, en los próximos. Así lo señala recientemente en WrestlingNewsCo.

“Ojalá me llamaran. Todos los años, la gente siempre dice: ‘¿Cómo es que no estás allí? ¿Por qué no estás en esto?’. Un año, mencionaron que estaba allí pero nunca me llamaron. Simplemente no ha sido mi momento. Así que estoy abierta a eso, espero con ansias el año en que sea mi momento, y tampoco creo que este sea mi momento, pero nunca se sabe. A WWE le gusta llamarte el día anterior y decirte: ‘Por cierto, ¿puedes venir mañana?’. Así que no planeo estar allí este año, pero observaré y apoyaré, y espero que uno de estos años sea mi momento de estar allí“.

¿Os gustaría que Candice Michelle volviera a la WWE?

