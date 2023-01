Candice Michelle está lista para Royal Rumble 2023

Royal Rumble es un evento ideal para los regresos de ex Superestrellas que durante unos minutos vuelven a hacer las delicias de los fanáticos mientras recuerdan sus tiempos en los encordados. Que sepamos, Candice Michelle no estará luchando en la edición 2023 de este Evento Premium que se hará el 28 de enero. Aunque es probable que la compañía lo esté guardando en secreto. La última vez que la ex luchadora estuvo en la compañía fue en 2019, cuando ganó el Campeonato 24/7. Pero no tuvo realmente un combate. No lucha desde 2017.

► Candice Michelle, lista para el Rumble

De todas maneras, la que fuera también Campeona WWE en 2007 está lista por si recibe la llamada, como señala en DS Shin of Ring The Belle.

“Recibo esta pregunta todo el tiempo. Estoy tan dispuesta a hacerlo. Incluso un año, promocionaron que iba a estar allí y la gente decía: ‘¿Por qué no apareciste?’ Yo estaba como: ‘La verdad es que nunca me llamaron’. Tienen cierta cantidad de personas que deben tener, cierta apariencia, grupo y todas esas cosas. Simplemente no he hecho la lista todavía. Así que espero porqueque este año es en Texas. Vivo en Texas. Es un buen año para volver, solo digo. Estoy lista. Espero que suceda, pero veremos qué hacen“.

Unos años atrás, Candice Michelle recordaba así su despido de la WWE en 2009:

“Después de romperme la clavícula, estaba entrenando mucho para poder regresar lo antes posible. Estaba haciendo dobles sesiones de Krav Maga y entrenando 4 horas al día. Durante uno de los entrenamientos me desgarré dos ligamentos del tobillo. Estaba recuperándome de una lesión y ellos sabían que estaba intentando regresar. Simplemente me esforcé demasiado. No escuché a mi cuerpo, sólo a mi mente. No quería perder el lugar que me había ganado y trabajé duro para conseguirlo. Entonces, después de eso, fue cuando recibí la llamada“.

¿Os gustaría que Candice Michelle luchara en Royal Rumble 2023?