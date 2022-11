Candice LeRae y Johnny Gargano llevaron a su hijo a Raw

Los fanáticos de WWE ahora tienen a alguien que les robó el corazón por completo: Qill. Se trata del hijo de las Superestrellas Candice LeRae y Johnny Gargano, orgullosos padres primerizos, quienes tienen que convivir con la difícil tarea de criar a un hijo, y a la vez, tener un trabajo tan pesado y tan complicado como el de ellos.

Y es que, Candice, decidió sorprender al Universo WWE, y durante una entrevista con Cathy Kelley en el show de WWE Network llamado Raw Talk, que se realizó posterior a la más reciente edición de Raw, mostró a los fans por primera vez a su hijo.

We've got a very special guest on #RAWTalk ! ❤️ @CandiceLeRae @JohnnyGargano pic.twitter.com/cxvX3QU3eO

Give him two decades, that kiddo's gonna be hitting top rope dives like pops like it's nothing

— MJB/Manon (HIATUS 11/30) (@E_King1) November 29, 2022