Tan solo un mes después de que Johnny Gargano volviera a WWE, su esposa Candice LeRae hizo lo propio cuando apareció hace ya casi un mes en Monday Night Raw para enfrentarse a Nikki A.S.H.. La ex Campeona de Parejas NXT dio a luz a comienzos de año y durante sus meses de ausencia no había habido ninguna aclaración acerca de si continuaría trabajando en la compañía, y simplemente su contrato expiró hace unos meses. En todo caso, ella está feliz en esta nueva etapa y en WWE también lucen satisfechos, hasta por el hecho de que les salió el plan de mantener en secreto el regreso de la «Poison Dixie».

► Candice LeRae valoró el tiempo que estuvo fuera del ring

Candice LeRae se había retirado (temporalmente) del ring después de NXT Great American Bash en julio del año pasado porque estaba esperando un hijo de su esposo Johnny Gargano. Durante una entrevista reciente con Ryan Satin en Out of Character, la luchadora reveló la fecha en que recibió la aprobación para volver a competir, agregando que este ha sido el periodo más largo que estuvo fuera del ring, por lo que se mostró ansiosa en su momento y pudo practicar una vez que físicamente le fue posible.

«Johnny, obviamente, se tomó un tiempo libre para estar conmigo y con el bebé, queríamos asegurarnos de que hubiera una garantía de que tendríamos tiempo libre. Su contrato expiró y simplemente se tomó el tiempo libre. No creo que la gente le dé suficiente crédito por lo que realmente sacrificó y puso en espera para mí también. Me vio y dijo: ‘Ella está poniendo todo en pausa, yo puedo hacer lo mismo’. Estábamos allí juntos y creo que estaba apreciando que su cuerpo tuviera tiempo libre. Quiero decir una o dos semanas después de dar a luz y tuvimos una cesárea no planificada, pero mi cuerpo se recuperó bastante rápido y no tuve tantos problemas después. Tuve mucha, mucha suerte. Aproximadamente dos o tres semanas después, pensé: ‘Me pregunto cuándo me darán de alta los médicos’, para volver al ring y dejarme rodar un poco y ver si quiero volver a hacer esto. Para mi chequeo de seis semanas, estaba libre de cualquier problema físico y para la octava semana ya estaba de vuelta en el ring y dando vueltas para ver si quería hacerlo de nuevo.»