Candice LeRae todavía está aclimatándose en el elenco principal de la WWE después de su retorno a la acción luchística el año pasado tras su embarazo. Tuvo una buena carrera en NXT pero cuando volvió fue directamente a los grandes escenarios, y aún no ha encontrado su hueco. Parece cuestión de tiempo ya que es una luchadora tremendamente talentosa. Así que veremos cómo le sigue yendo en el resto de este 2023. Ahora nos detenemos a hablar de que mientras crecía quería ser como Randy Savage. Así lo señala en su reciente entrevista con Keith Whittier.

► Los sueños de Candice LeRae

“Adoraba a la señorita Elizabeth cuando era niña. Había algo sobre la fisicalidad, en el ring, que me dejaba asombrada cuando veía la lucha libre. Es por eso que me enamoré de la lucha libre, la parte de la lucha libre. Vi a Randy Savage y lo deseaba tanto. Me enamoré de él y de la presencia que tenía en el ring. Eso es todo lo que quiero ser algún día. Esa presencia, quiero ser la mitad de buena que él, estaría totalmente entusiasmada. Es especial. Esa sensación que me hizo sentir mientras lo veía, me encantó”.

También le preguntaron a la ex Campeona de Parejas NXT sobre su rival de ensueño y no señaló a una de sus compañeras sino a uno de sus jefes; actualmente no trabaja bajo sus órdenes pero de alguna manera lo sigue haciendo. Lamentablemente para ella, parece imposible que vaya a tener la oportunidad de verse las caras con él.

“Shawn Michaels“.

