Candice LeRae se unió a Bianca Belair para enfrentarse a Damage CTRL durante la edición del 17 de octubre de Monday Night Raw. Luego de ello, estuvo fuera de la televisión, e incluso se perdió Survivor Series WarGames, lo cual fue un gran problema para WWE en su momento, que igual supieron resolverlo con un reemplazo. Afortunadamente, ya está vuelta en la programación regular, y ha formado equipo últimamente con Mia Yim.

► Candice LeRae indicó haber sufrido “un accidente extraño”

Durante una entrevista reciente con The Sam Laprade Show, Candice LeRae se refirió a su reciente lesión que la mantuvo alejada del ring varias semanas, calificándola de un “accidente extraño”.

“Acabo de tener un extraño accidente no hace mucho tiempo. Siempre nos arriesgamos cuando subimos al ring, sin importar lo que hagamos. Es muy agotador para nuestros cuerpos. Estoy un poco más… teniendo un hijo ahora, es un poco más aterrador para mí porque cuando me lastimo, ahora lo afecta a él”.

“Antes, yo estaba como, ‘No me importa, soy yo mismo. Si sucede, sucede, ese es el riesgo que estamos tomando. Ahora sí le afecta. Es algo muy real, pero WWE nos cuida fenomenalmente. El personal médico que tenemos hace mucho por nosotros y hacemos todo lo posible para prevenir todo. Por supuesto, en el fondo de mi cabeza, estoy pensando: ‘No quiero que me lastimen porque quiero ser una madre presente’. Me siento, no tan preocupada como probablemente pensarías que estaría. Siento que la gente me apoya, y he estado entrenando para esto durante 20 años”.

Evidentemente, ver a una Superestrella lesionarse no siempre es bueno, pero Candice LeRae se refirió al hecho de que, según el tipo de lesión que sufra, también le puede afectar a su labor como madre, lo cual supone una preocupación mayor para la ex Campeona de Parejas NXT.