Candice LeRae regresó a WWE hace el mes pasado y lo hizo en Monday Night Raw para enfrentarse a Nikki A.S.H.. La ex Campeona de Parejas NXT dio a luz a comienzos de año y durante sus meses de ausencia no había existido ninguna aclaración acerca de si continuaría trabajando en la compañía, a pesar de que quería luchar pocas semanas después de que diera a luz a su primogénito; no obstante, el régimen anterior dejó que el contrato simplemente expirara, aunque eso cambió con Triple H en los controles, quien también se encargó de traer de vuelta a su esposo Johnny Gargano.

► Candice LeRae tuvo un segmento tras bastidores en el reciente WWE RAW

WWE ha sufrido muchos cambios bajo el régimen de Triple H, más allá de los nombres que regresaron. Otra de las diferencias que se ha apreciado fue el hecho de que se les ha permitido tener cierta libertad al momento de dar sus promo, y algunos se han logrado destacar en ese rubro.

Según el ex escritor jefe de WWE Vince Russo, Candice LeRae no ha tenido buenas promo, a pesar de la carta abierta que WWE les ha dado. En el reciente episodio de Legion of RAW, Russo indicó que no estaba nada impresionado con lo que la ex NXT ha trabajado tras bastidores, y que realmente necesita perfeccionar en esa área.

“Si ya no están escribiendo entrevistas, esta se convirtió en la entrevista con más guión que he visto en el último año. No hay duda al respecto. Si esta chica estaba hablando de improviso, guau, hermano, necesita mucho trabajo”.

En el reciente Monday Night Raw, Candice LeRae no luchó, pero sí formó parte de un segmento tras bastidores, en donde se refirió a Damage CTRL, quienes aparecieron para rodearla y atacarla. Habrá que ver si se produce algún tipo de retaliación por esta situación.