Candice LeRae elogia a Becky Lynch por «dejar la vara muy alta»

Candice LeRae regresó a WWE durante un episodio de Monday Night Raw en el mes de septiembre, tras permanecer algunos meses fuera de la compañía debido al vencimiento de su contrato. La ex Campeona de Parejas NXT dio a luz a comienzos de año y, a pesar de que quería luchar pocas semanas después de que diera a luz a su primogénito, el régimen anterior dejó que el contrato simplemente expirara, hasta que Triple H se encargó de traerla de vuelta, al igual que a su esposo Johnny Gargano.

► Becky Lynch puso el ejemplo como mamá

Durante un episodio reciente del podcast Ringside, Candice LeRae elogió mucho a Becky Lynch, a quien admira por haber vuelto a competir en el ring en un gran nivel luego de haber pasado por un proceso de maternidad. De hecho, la puso como ejemplo para tomar la decisión de volver a luchar solo unas pocas semanas después de que su hijo Quill naciera.

“Las mujeres que han hecho esto antes que yo me dieron un poco de coraje para regresar. No sabía si esto era algo que iba a ser posible. Becky Lynch puso un listón muy alto para que las mamás regresemos porque regresó mejor que nunca. Al hacer eso, me detuve y me dije: ‘Wow, esto es realmente posible’. Es factible y posible. Ella lo hizo y mírala. Volvió mejor que nunca. ‘Podemos hacer esto’. Es realmente increíble. El tiempo lo es todo y ha sido absolutamente perfecto”

Desde su regreso, Candice LeRae ha estado involucrada indirectamente en una rivalidad contra Damage CTRL, logrando victorias y derrotas en sendos combates individuales. Con Survivor Series en pocas semanas, es posible que su participación sea mayor en estos días, considerando que podría formar parte de la lucha al estilo WarGames que se llevará a cabo en el referido evento premium.