Candice LeRae avanza en el Torneo por el Campeonato Speed Femenil

En una noche cargada de adrenalina, Candice LeRae logró imponerse a Xia Brookside en la primera ronda del Torneo por el Campeonato Speed Femenil, celebrado el 2 de septiembre de 2025 en el WWE Performance Center de Orlando, Florida. El combate, transmitido en NXT, se disputó bajo el formato “Speed”, que establece un límite de tres minutos.

Desde el inicio, Xia Brookside, representante de TNA Wrestling, sorprendió con su velocidad y ofensiva aérea, poniendo contra las cuerdas a la experimentada LeRae con movimientos como tijeras, dropkick y un running meteora. Sin embargo, la ex monarca supo responder con inteligencia, frenando el ímpetu de su rival y castigándola dentro y fuera del ring.

La intensidad se mantuvo hasta los segundos finales, cuando Brookside esquivó un moonsault y conectó un codebreaker que casi le da la victoria. Pero LeRae, mostrando temple y experiencia, selló el triunfo con un tornado DDT, seguido de una senton y un springboard moonsault que aseguraron la cuenta de tres a solo 24 segundos de que concluyera el tiempo.

Con esta victoria, LeRae, representante de SmackDown y primera campeona del Speed Femenil, avanza a la siguiente ronda del torneo, donde buscará acercarse a una nueva oportunidad por el título que actualmente ostenta Sol Ruca.

► Faby Apache vs. Lainey Reid, la siguiente llave

La rival de LeRae saldrá del duelo entre Faby Apache (AAA) y Lainey Reid (NXT). La vencedora del torneo enfrentará a Sol Ruca en NXT No Mercy, el próximo 27 de septiembre en Fort Lauderdale, Florida.