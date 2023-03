Canción oficial de WrestleMania 39 aparece en icónico videojuego

Si hay algo que las pasadas tres WrestleManias han tenido en común es The Weeknd, quien se ha convertido en Mr. WrestleMusic al tener la canción más popular de él para promocionar el magno evento.

WWE siempre ha licenciado uno o dos temas musicales para WrestleMania. Por ejemplo, en la edición 22 tuvimos a Peter Gabriel con el tema de Big Time, y a Shinedown con I Dare You; o en la edición 25 cuando AC/DC se apropió de ese evento con sus canciones Shoot To Thrill y War Machine.

Entrando en materia, para esta edición de WrestleMania, además de tener a The Weeknd, la segunda canción con la cual se ha promociona el evento es Hollywood Swinging del artista Kool and The Gang del album Wild and Peaceful de 1973.

Los fans de unas dos décadas atrás recordarán que esta canción viene en uno de los videojuegos más icónicos y más vendidos de la historia como lo es el Grand Their Auto San Andreas.

Esta canción la puedes encontrar en el juego de dos maneras:

La primera es mientras estas manejando un carro en el juego, sintonizas la estación Bounce FM:

Y la otra opción es yendo a la discoteca o realizar una de las misiones donde tienes que poner a bailar a Carl Johnson, CJ.