Cancelan función del CMLL por violencia en Jalisco

El Consejo Mundial de Lucha Libre informó la suspensión de la función programada para este martes 24 de febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara, correspondiente al tradicional Martes de Glamour.

La decisión fue comunicada mediante un mensaje oficial en redes sociales, donde la empresa explicó que la medida responde al contexto de violencia e inseguridad registrado en las últimas horas en distintas regiones del país, incluido el estado de Jalisco.

► CMLL prioriza la seguridad ante la situación en Jalisco

El CMLL habló con las autoridades locales, donde se acordó cancelar la función para evitar algún problema y priorizando la seguridad de los fans. Hasta el momento, la actividad se tiene pensada en regresar el próximo 3 de marzo.

► Una medida poco habitual en la historia del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre ha enfrentado suspensiones por causas extraordinarias como desastres naturales o contingencias sanitarias. Sin embargo, es rara la vez que una función es cancelada por un tema de seguridad.