El pasado enero, una noticia corporativa sobre WWE pilló a muchos por sorpresa. Tras 30 años al servicio de la empresa, George Barrios y Michelle Wilson fueron puestos de patitas en la calle. Y entre desavenencias «irreconciliables» con Vince McMahon, Dave Meltzer apuntó a otro de los posibles motivos de tales despidos.

Tanto Michelle Wilson como George Barrios fueron grandes defensores e impulsores de WWE Network. Wilson en particular fue la que habló con Vince para implementar eso de los meses gratis y lo de poner todos los PPVs en WWE Network. No sé si Vince McMahon está teniendo remordimientos por haber hecho eso. De hecho, ahora se acabó eso de los meses gratis. ¿Acaso fue que todos esos meses gratis dados al principio redujeron su valor? ¿Es acaso que el área creativa de WWE no funciona y las personas tienen menos interés en los PPVs? Creo que hay un poco de todo.

Los datos están ahí, más allá de especulaciones: el número de suscriptores de WWE Network no es el esperado por McMahonlandia. Un servicio que reporta menos beneficios de los que debería por varias razones. Primeramente, la piratería, factor que nadie puede soslayar. Segundo, que los tres principales shows de WWE se emitan por televisión (Raw, SmackDown y NXT) y sólo estén disponibles online días después. Y tercero, los fallos de transmisión que a menudo se producen.

De resultas, ¿a qué recurre WWE como anzuelo a fin de atraer suscriptores? Principalmente, al factor nostalgia. Nadie puede discutir que WWE Network es un caramelo para los fanáticos de una edad ya considerable, quienes pueden disfrutar de un catálogo de PPVs, documentales y rarezas sin parangón a ninguna otra plataforma similar de la industria.

Y algunos de ellos quizás hayan vuelto a conectar con la lucha libre al conocer la noticia de que Goldberg conquistó el Campeonato Universal y estará en WrestleMania 36 defendiendo título. Coronación seguramente nada casual si tenemos en cuenta que WWE Network siempre hace su particular agosto durante estas semanas previas a WrestleMania. Evento donde además de Goldberg, The Undertaker tendrá combate; otra leyenda que apela a ese factor nostalgia.

► La paradoja de WWE Network

Sin embargo, puede que, después de todo, el exceso de nostalgia resulte contraproducente para esta videoteca luchística. No sólo ya por el hecho de que una vez concluye la temporada de WrestleMania su número de suscriptores cae de manera estrepitosa, en una evidencia de que Goldberg, The Undertaker y Cía no son suficientes para mantener al público casual. Ahora, la respuesta hacia algunas de estas leyendas es negativa. Caso de la etiqueta que se hizo tendencia en Twitter tras la victoria de «The Myth»: #cancelwwenetwork.

Nobody has really learned anything about this #cancelwwenetwork hashtag? — Bryan Alvarez (@bryanalvarez) February 27, 2020

Con esto no afirmo que la gente se haya cansado de las viejas glorias, por supuesto. Pero como escribió Bryan Alvarez, hay una moralina muy clara en tal «hashtag»: WWE y su falta de visión a largo plazo, especialmente a día de hoy, cuando el gigante estadounidense firmó los mayores acuerdos televisivos de su historia. O lo que es lo mismo, los talentos del presente y no los del pasado son los que deberían sostener a la empresa cada semana.

Sin embargo, ya vieron que Goldberg hizo que SmackDown cosechase el mejor cuarto de hora de su historia reciente. Un pez que se muerde la cola: esa incapacidad de WWE por crear nuevas estrellas como las de antaño es torpedeada por dicho exceso de nostalgia. «Fórmula» que de momento, a Vince le funciona. Claro que, eventualmente, todo tiene fecha de caducidad.