13 Campeones Mundiales que Vince McMahon nunca atesoró

Sí, fueron Campeones Mundiales, pero recibieron su recompensa a la fuerza. Independientemente del tiempo que cargaron con el oro, y en la mayoría de los casos fue muy breve, todos ellos fueron considerados monarcas de transición. Estos son los 13 Campeones Mundiales WWE que Vince McMahon nunca atesoró.

¿Qué Campeonato estaba pactado para ganar Eddie Guerrero unos días después de su muerte? ¿Cuál estelar de WrestleMania provocó la renuncia en masa de empleados de WWE y por qué? ¿Cuál es la regla sagrada de Vince McMahon para con sus luchadores y qué excepción quiso hacer con Christian? ¿Qué actual Superestrella confesó que quedó decepcionado con su reinado? Y, por supuesto, ¿cuáles Campeones Mundiales a lo largo de la historia no eran favoritos del Presidente?

► Bray Wyatt

Una única conquista del Campeonato WWE pasó sin pena ni gloria, cuando parecía que el favoritismo de la audiencia estaba dando paso a un merecido encuentro con las plazas altas. Sin apoyo alguno, como si de un favor se tratase, y una rivalidad con Randy Orton que dejó mucho que desear fue todo lo que se necesitó para ponerle punto y final al recorrido. De ahí fue en decaída, de lo más alto a lo más bajo, en efecto tobogán. Fue necesario un receso de más de seis meses y un total lavado de cara para que, recién ahora, volviese a ese lugar privilegiado. Ya luego, con una renovación como The Fiend, el vigente Campeón Universal pudo cambiar la perspectiva de los altos mandos.

► Stan Stasiak/Ivan Koloff

En los 70, cuando la WWWF de Vince McMahon Sr. era solo un territorio más en el circuito, se evitaba la idea de tener monarcas rudos ya que éstos no llenaban las arenas (recién “Superstar” Billy Graham fue el primer “chico malo” en lograrlo), además de ahorrarse el rechazo de los aficionados, que en más de una oportunidad ocasionó verdaderos desastres. Por eso cuando un chico malo reinaba, era por tiempo limitado. Así fue con Ivan Koloff, cuya conquista se extendió por 28 meros días, y Stasiak, con un reinado que tan sólo duró 9.

► Eddie Guerrero

Si llegaron a poseer algo tan prestigioso como el máximo premio con el que se te puede recompensar en el mundo de la lucha libre, es porque cierta en confianza y valor han de haber depositado en ti. No había forma, por supuesto, de que no se apreciase el carisma y talento de alguien como Eddie Guerrero, y McMahon apostó por él en una época de recambio en las filas de la empresa. Ahora, el del “Latino Heat” fue también el caso de un Campeón un tanto forzado.

Véase sino cómo su única coronación mundial la tuvo en 2004, venciendo a Brock Lesnar por el Campeonato WWE con ayuda del rival de turno de este último, Bill Goldberg. El oro se le fue de las manos tan rápido como se dice “mamasita”, e iría perdiendo relevancia desde entonces. Según dijo Stephanie McMahon, la idea de que resurgiese de las cenizas estaba en carpeta, destinado a que se materializara una adquisición del Campeonato Mundial Completo, título que nunca llegó a obtener. Probablemente, de no haber sido por la influencia del miembro Salón de la Fama WWE, Rey Mysterio nunca hubiera pasado de la zona del mitad de cartel.

► Chris Benoit

Obtuvo una importante oportunidad estelar que lo vio ganar el Royal Rumble ingresando en el puesto número 1 y haciéndose con el Campeonato Mundial Completo WWE en WrestleMania 20 frente a Triple H y Shawn Michaels. Su tamaño y la previa “menor trascendencia”, por decirlo de alguna forma, lo posicionó como una simple intrusión entre los ex miembros de D-Generation X. Sucedería que esa falta de atención hacia su persona le sería una ventaja bien aprovechada. Ganó la triple amenaza, se consagró y todo fue de color rosa… pero no por mucho más. Randy Orton fue su verdugo, y desde entonces no pudo mantenerse entre los mejores.

► Sgt. Slaughter

Si bien contendió varias veces por el precio máximo, algunas de las cuales se produjeron en el Madison Square Garden mismo, y fue el segundón de Hulk Hogan por un tiempo, Sgt. Slaughter revirtió su personaje patriota para WrestleMania 7 y se puso del lado de Irak. Una traición total, pues qué casualidad… justamente, los Estados Unidos se encontraban en plena guerra con ese país por entonces. Lo que en la lucha suele llamarse “cheap heat”, odio fácil, y entenderán porqué.

Una jugada lejos de ser considerada “maestra”, y es que provocó críticas de todo tipo tanto fuera como dentro de la compañía, al punto de que varios empleados no quisieron estar relacionados con una historia semejante, renunciando ahí mismo. Así y todo, el sargento se hizo con la corona… hasta que enfrentó a Hogan por el título máximo. Pasajera y polémica, su conquista.

► Kevin Owens

De la lista, el que por más tiempo cargó con un Campeonato Mundial en sus hombros. Sin embargo, quedando en un segundo plano y gracias, ya que su amistad con Chris Jericho se lo permitió. Perspectiva de Vince, nuevamente. Kevin Owens confesó sentir que su etapa como Campeón Universal no fue tan exitosa como le hubiese gustado, y que no cree que haya sido el mayor logro de su carrera.

Sabedor capaz de que quien se llevó todo los focos fue Jericho, y que tan pronto como se le presentó un reto como el de Goldberg, lo perdió en cuestión de segundos. Después de cargar con el Campeonato por casi un año y ser protagonista estando a la altura, fue en la temporada de la “Vitrina de los Inmortales” que se quedó sin nada. Y en el PPV más grande del año, debió conformarse con el segundo combate de la cartelera, apenas por el Campeonato de los Estados Unidos. Un Foley 2.0, si se quiere, porque nunca volvió a esas instancias a raíz de problemas de peso bajo la lupa McMahonesca.

► Mick Foley

Como recompensa por poner, literalmente, su vida en riesgo por la compañía en más de una ocasión, especial mención a esa aparatosa caída desde lo alto de la Hell in a Cell que marcó todo un precedente, se le permitió saborear en tres oportunidades el Campeonato WWE, ninguna de ellas por demasiado.

Quienes trabajaron con Vince saben que no hay nada que él pida a sus luchadores que él mismo no haría, y bajo esa misma línea de pensamiento, también aprecia, aunque aborrezca, cuando se esfuerzan de sobremanera por el bien de la empresa. Convengamos, sin embargo, que Mick Foley no era ningún don nadie. No por nada el episodio de Raw Is War del 4 de enero de 1999 superó en ratings a WCW Nitro luego de 83 semanas consecutivas estando abajo cuando el comentarista de Tony Schiavone adelantó el acontecimiento en plena transmisión. Pero también es cierto que el físico de Foley no era muy del agrado de McMahon, y sobra decir que le supuso una evidente limitación.

► Rob Van Dam

A los ojos de la directiva, estuvo «en el momento y el lugar indicado». Su reinado se le cedió para impulsar la nueva marca WWE ECW, adjudicándose con el título WWE en 2006. Sí, le veían potencial, y mucho: siempre fue el favorito de aquella camada “extrema”. El ágil gladiador tenía sus detractores tras bambalinas, y eso pudo haberle puesto sus trabas, pero ¿por qué nunca se le vio como un súper campeón? Entre fanáticos de ECW era endiosado, pero quizá no recibió tal aceptación en el lado de WWE. Otro factor que fue protagonista en esta historia… los problemas legales.

Según RVD, Shane McMahon le dijo que a su padre siempre le gustó tener relación con sus Campeones absolutos, como una cuota de confianza. Por lo tanto, le sugirió a Van Dam que se acercase al jefe y, en lo posible, entablase una relación. Todo se fue por la borda cuando en compañía de Sabu, RVD fue detenido en la carretera por la policía y se le encontró marihuana. El Campeonato se le quitó rápidamente, y ya nada fue igual para él.

► Dolph Ziggler

Mucho tiempo siendo un favorito del público le ayudó a obtener su segundo Campeonato Mundial Completo en 2013, aun cuando el primero básicamente no lo tuvo en absoluto. Pero antes de defender nada, sufrió una conmoción cerebral y la poca confianza depositada en él se esfumó. Las oportunidades fueron y vinieron, amagando con convertirle en una estrella más grande de la que supo ser por momentos, pero nunca pasando de un amague. Hoy, más cerca está de un Campeonato de segunda línea que de uno Mundial. Y difícilmente cambie.

► Daniel Bryan

El masivo apoyo del Universo WWE no le dejó otra alternativa más que alcanzar el Campeonato WWE, a pesar de que en un principio y hasta bien avanzada la historia, no figuraba en la contienda que lo vería coronarse, aquel Randy Orton vs. Batista que la directiva buscaba llevar a cabo. Una vez más, fueron los de traje los que decidieron convertirle en estelar después del éxito cosechado que los cautivó junto a Kane en el Team Hell No, pero si no hubiera habido intervención de la afición, posiblemente su impacto hubiese sido minimizado. Encontraremos el mejor ejemplo en la forma en que se le posicionó una vez con el título en su cintura: lejos del main event.

Quizá tenga que ver con aquello que alguna vez dijo Triple H, de que algunas Superestrellas, especialmente las llamadas “underdogs” –es decir, que no son favoritos- habitúan a atraer más estando en la búsqueda, afrontando constantemente las adversidades, y que al lograr su objetivo, se quedan sin nada por lo que pelear y pierden apoyo.

► Christian

Fue impulsado tras el retiro de su amigo Edge tras años siendo visto de reojo por los oficiales —llegando al punto de querer ponerle un punto azul en su rostro en TV, porque a McMahon simplemente no le gustaba su rostro—. Dos Campeonatos Mundiales Completos de treinta días (sumados) lo dice todo. Cuando no cumples con las extravagantes exigencias del mandamás, tu camino estará lleno de obstáculos. Y el “Capitán Charisma” sabe mucho sobre eso.

► Rey Mysterio

Conquistó su primer título mundial como una extensión del empuje originalmente destinado a Eddie Guerrero antes de su muerte, empezando con un inesperado triunfo en la edición 2006 del Royal Rumble, y seguido por la coronación en WrestleMania 22 ante Randy Orton y el Campeón, Kurt Angle. Aunque tal reinado, como el segundo, fue tan corto como malo. No por responsabilidad suya, claro, sino debido al mísero trato creativo al que los altos mandos lo sujetaron, presentando muchas más derrotas que victorias. Como lo mencionamos en el video de “las 6 Reglas SAGRADAS en todo vestuario de lucha libre”, fue el talento el que pidió por que el enmascarado obtuviese el oro al mismísimo Chairman.

Varios años después se haría con el título de WWE, en 2011, pero se convirtió en un blanco de bromas al perderlo en el mismo episodio de Monday Night Raw ante John Cena. Podemos asegurarles una cosa: a Vince McMahon no le gustan las máscaras ni los luchadores de baja estatura. Teniendo en cuenta eso, podrán sacar sus propias conclusiones.

