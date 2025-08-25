Campeonatos de WWE Speed serán exclusivos de NXT

WWE Speed fue la primera incursión de la compañía en la programación exclusiva de X debido a la colaboración de ambas compañías. Este innovador formato ofrecía un solo combate a la semana, con un límite de tiempo rápido (inicialmente de cinco minutos, pero luego se redujo a tres) y con una modalidad de muerte súbita, con la finalidad de, definir al primer monarca, y luego, a los siguientes retadores. Sin embargo, y a pesar de que en un inicio Triple H se mostraba satisfecho con los resultados, no se han grabado nuevos episodios desde julio, lo que a muchos les ha obligado a preguntarse cuál será el futuro de los Campeonatos WWE Speed que todavía son mencionados en televisión.

► NXT continuará con los combates de WWE Speed

Durante la transmisión de NXT Heatwave, la gerente general de NXT, Ava, anunció que los Campeonatos de Speed ​​varonil y femenil llegarán a la marca en desarrollo, uniéndose a los títulos intermedios norteamericanos, así como la NXT Heritage Cup, y se presume que veremos estos combates rápidos los martes por la noche. Los actuales Campeones WWE Speed ​​son El Grande Americano y Sol Ruca, con esta última portando su título y estando presente durante el anuncio de la Gerente General.

Ava también reveló que habrá un torneo para aspirantes al número uno, que determinará quién desafiará a Sol Ruca en el próximo evento No Mercy en Ft. Lauderdale, Florida, el 27 de septiembre. Además de ser la Campeona WWE Speed, Ruca también es la Campeona Norteamericana NXT.

Por el lado de los hombres, El Grande Americano es el Campeón WWE Speed, aunque el personaje que ganó originalmente el título fue interpretado por Chad Gable, arrebatándole el título a Dragon Lee. A diferencia de Sol Ruca, el luchador enmascarado no ha portado consigo su título en televisión.