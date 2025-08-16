Campeonatos Crown Jewel no estarán en juego este año

Históricamente, los eventos premium WWE Crown Jewel, se han llevado a cabo en Arabia Saudita. Sin embargo, tras seis ediciones, WWE decidió llevar el evento de este año a Perth, Australia. Así lo anunció hace unos meses la compañía, y el mismo tendrá lugar el próximo 11 de octubre, haciendo su regreso a esta ciudad desde Elimination Chamber 2024: Perth.

► Campeonatos Crown Jewel se estrenaron en el 2024

Otro de los cambios que sufriría Crown Jewel además de la sede, es el hecho de que la WWE pondrá en pausa la historia del Campeonato Crown Jewel, al menos por este año, luego de que el año pasado el mismo debutara en luchas de Campeón contra Campeón, con Cody Rhodes derrotando a Gunther para convertirse en el primer Campeón Crown Jewel, y Liv Morgan fue la primera monarca al derrotar a Nia Jax. En ese entonces, Rhodes tenía el Campeonato Indisputable WWE y Morgan era la Campeona Mundial.

Según un nuevo informe de BodySlam.net, la WWE no tiene planes de presentar defensas del Campeonato Crown Jewel en el Evento en Vivo Premium Crown Jewel 2025. No obstante, se espera que el espectáculo cuente con Superestrellas y combates de primer nivel, incluyendo John Cena, quien luchará por última vez en Australia.

“La idea ahora mismo es que los Campeonatos Crown Jewel no se defiendan en el evento Crown Jewel Premium Live de este año”

A pesar de esta situación, que realmente no ha causado mayor impacto más allá del evento Crown Jewel, seguramente a los fanáticos les importará que se arme un buen cartel para el evento, al igual que para los programas de RAW y SmackDown que también se llevarán a cabo en Australia.