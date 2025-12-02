Se desata una guerra por el Campeonato Femenil de Parejas con cinco equipos

La noche de RAW cerró con un choque que prometía medir fuerzas entre dos duplas que apenas el sábado hicieron equipo, pero que ahora cada una de ellas buscaba llevar agua a su molino, buscando el Campeonato Femenil de Parejas.

Todo comenzó cuando IYO SKY y Rhea Ripley alzaron la voz para exigir su oportunidad titular ante las Kabuki Warriors, lo que provocó la intervención de Charlotte Flair y Alexa Bliss, quienes reclamaron su propio lugar en la discusión. Para intentar definir quien se acercaría a esta oportunidad se pactó un duelo entre ambos conjuntos.

Ya en el combate, Bliss e IYO iniciaron con ritmo acelerado, alternando ofensivas rápidas hasta que Ripley tomó el control con su dominio físico. Charlotte buscó emparejar las acciones con su experiencia, llevando a la japonesa al límite.

El fuelo fue intenso, especialmente cuando Flair y Ripley se encontraron cara a cara, generando un choque de poder que puso al público de pie. La lucha se mantuvo cerrada, con momentos de control para ambos equipos y múltiples caídas falsas que parecían definir un rumbo… hasta que la situación dio un giro drástico.

► Momentos clave

Cuando SKY y Ripley tenían a sus rivales en posición de peligro, la irrupción de Asuka y Kairi Sane cambió por completo el ritmo de la batalla. El ataque de las campeonas desató el caos, y este se multiplicó con la llegada de Bayley, Lyra Valkyria y posteriormente las integrantes de The Judgment Day (Liv Morgan, Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez), lo que transformó un combate por parejas en una confrontación generalizada dentro y fuera del ring.

liv morgan giving the belt to roxanne?? the judgement day holding the tag titles while liv gets the women’s world championship OH THIS IS HISTORY#WWERAW pic.twitter.com/2uaTyEh0rR — 𝓙𝓸𝓱𝓷 (@TwistedJohnX) December 2, 2025

¿Qué pasará ahora?

El cierre caótico dejó más preguntas que respuestas, pero la escena final fue contundente: Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez terminaron levantando los campeonatos tras imponerse en medio del desorden, un gesto simbólico que provocó la respuesta inmediata de Liv Morgan, reafirmando que The Judgment Day busca dominar toda la división.