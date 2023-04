Campeonato de parejas en juego en MLW Battle Riot V

Major League Wrestling sigue dando forma a su evento Battle Riot V. MLW acaba de anunciar un nuevo combate para el evento que se celebrará el 8 de abril 2023 desde la 2300 Arena en Philadelphia.

A través de su pagina web y redes sociales Major League Wrestling ha anunciado que Samoan Swat Team se miden contra Second Gear Crew en MLW Battle Riov V.

El reinado de Samoan Swat Team como campeones mundiales en parejas se pondrá a prueba de manera extrema mientras defienden sus cinturones contra los hombres de la carretera más peligrosos del deporte: The Second Gear Crew. Un combate intenso mostrará lo mejor de ambos equipos mientras el codiciado oro pende de un hilo.

Matthew Justice, de Second Gear Crew, es conocido por su misterioso umbral para el dolor y sus intrépidos lances desde grandes altitudes. Luego está su compañero de pareja, “Boss of the Plains” 1 Called Manders. Una fuerza combinada de hellraisers, espere que el SGC use cualquier cosa que no esté definida para ganar el oro y alcanzar esa ventana de pago.

Los SST plantean un desafío único. Entre el poder montañoso y el tamaño de Big Juicy y la ejecución nítida de Lance Anoa’i, los SST están en la cima de la división como campeones por una razón.

Cartel Battle Riot V

Battle Riot Match

Shigehiro Irie vs. Willie Mack vs. Mr. Thomas vs. John Hennigan vs. Jimmy Lloyd vs. Lince Dorado vs. Raven vs. Rickey Shane Page vs. 1 Called Manders vs. Sam Adonis vs. Lance Anoa’i vs. Alex Kane vs. Jacob Fatu vs. Mance Warner vs. Matthew Justice vs. Calvin Tankman vs. Juicy Finau vs. Ray Jaz vs. Tracy Williams vs. Davey Boy Smith Jr. vs. Microman vs. AKIRA vs. Jay Lion vs. Midas Black vs. Delirious vs. TJ Crawford vs. Little Guido vs.Beastman

vs. Ken Broadway vs. Dr. Cornwallus vs. 10 luchadores por confirmar

Campeonato Mundial Peso Completo MLW

Alex Hammerstone (c) vs. Real 1

Campeonato Mundial Unificado de wXw

Shigehiro Irie (c) vs. Calvin Tankman

Mandy Leon vs. Billie Starkz

Hardcore Match por el Campeonato Mundial de Parejas MLW

Samoan Swat Team vs. Second Gear Crew

Campeonato Nacional de Peso Abierto MLW

John Hennigan vs. Willie Mack vs. Lio Rush

Jacob Fatu vs. Ricky Shane Page